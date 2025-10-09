換腎擁抱新生命！奇美醫院首位腎移植婦 自然懷孕產下男嬰

器官移植病人也能「擁抱新生命」，實現為人父母的夢想。台南奇美醫院今舉辦一場溫馨的滿月派對，39歲的林姓腎臟移植婦人克服重重關卡，成功懷孕並在上月順利產下健康男嬰。寶寶滿月前夕，與父母公開亮相，分享這段充滿淚水與希望的奇蹟歷程。

奇美醫院表示，這不僅是該院首位腎臟移植後成功自然懷孕、平安生產的個案，也為所有器官移植病友點亮了希望的燈，證明生命的韌性與醫療的無限可能。

39歲的林女小時候不明原因（疑似服用長高藥物）導致腎臟受損，17歲時因雙側腎臟衰竭，開始近8年的洗腎生活。為了不耽誤學業及日後就業，選擇血液透析(HD)方式洗腎治療，同時等待腎臟移植的機會。25歲時幸運地盼得一位大愛捐贈者的健康腎臟並成功移植。雖然擺脫洗腎束縛，但心中始終藏著一個「成為母親」的夢想。

林女與先生雖然感情穩定，但由於腎臟移植病人懷孕存在高風險，不僅藥物可能影響胎兒，妊娠更會增加腎臟負荷，擔心懷孕會影響腎功能，導致腎衰竭再次洗腎，因此父母及丈夫一度勸說不要懷孕，但林女士依舊期待有個屬於自己的孩子。

為實現林女的夢想，奇美醫院去年啟動跨科別的合作，由移植醫學科、婦產科、兒科、藥劑部及營養科團隊共同評估。原本規畫半年後再尋求生殖醫學協助，但在免疫抑制劑（抗排斥藥）調整後半年就自然懷孕了。懷孕期間，林女小心翼翼並遵循醫囑、規律回診，醫療團隊更一路陪伴，提供最專業的照護。上月10日以剖腹產順利產下2750公克的健康男寶寶，林女當下激動落淚，圓滿實現多年以來的母親夢，也成為奇美醫院第一位腎臟移植後自然懷孕成功的女性病人。

佳里奇美醫院院長田宇峯指出，腎臟衰竭會造成女性內分泌失調，導致月經不規則甚至停經，讓受孕變得非常困難。多數洗腎中的女性難以受孕，即使成功懷孕，也面臨剖腹產、早產和低出生體重等高風險。根據國內健保資料庫和出生登記資料統計，2001至2012年間全台僅有97例腎臟移植女性成功生產，比例為每2萬6400名新生兒中僅1例，相當罕見。