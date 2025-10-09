為氣候而走遊行11月1日登場 環團今提11大訴求

2025是台灣氣候政策的關鍵年份，台灣10個關心氣候變遷的環境團體，發起「為氣候而走-打造韌性台灣」遊行，提出3大韌性主題11項訴求。在聯合國COP30大會前夕，將台灣民間期望加嚴氣候承諾，要求政府提出符合淨零路徑的2035減碳目標、堅守非核減煤的能源轉型等訴求積極表達。今召開記者會，提出11項訴求，包含強化非核減碳目標、落實汙染者付費等。

環保團體今天舉辦「11/1為氣候而走 打造韌性台灣」遊行開跑記者會，綠色公民行動聯盟祕書長崔愫欣表示， 今年台灣首次與國際同步提出2035年氣候承諾，也就是國家自定貢獻目標（NDC3.0），宣示氣候行動成為國家優先政策。然而，當前的減碳目標未符合淨零路徑，也缺乏針對能源、運輸、工業等部門的明確策略與治理機制，都將削弱政策成效與社會信任。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯表示，政府應將2035年減量目標提升至基準年的52%，並明確訂定減量目標及策略。目前政府所提2035年減量38%的目標，在2050年時僅能達成減量80%的成果，無法履行法定2050淨零目標。若要達此目標需加速能源轉型，並確保在未來10至15年間全面淘汰燃煤發電。

地球公民基金會副執行長黃靖庭說，應以「國土計畫法」為基礎，整合能源、農業與環境政策，建立跨部會與中央地方的協作機制；並透過公開透明的場址審議，在有序且公平的國土規畫下引導綠能發展。

環境規畫協會秘書長陳郁屏說，政府從2016年起積極推動能源轉型，雖然促成風、光產業的發展以及再生能源的顯著提升，但近期許多的爭議事件與弊案查緝，凸顯政府能源政策與法規的不完備，實際推動面上缺乏尚未架構、個案資訊不透明、程序繁雜卻缺乏通盤考量，而制度又未能保障及尊重在地意見的參與，都讓綠能發展失去民心，期待與政府一起開創適合台灣的新制度，讓每個社區都能因為能源民主而受惠。

「要求落實汙染者付費不僅是氣候正義，更是台灣產業提升國際低碳競爭力的唯一出路」，綠色和平氣候與能源專案主任忻儀說 ，面對AI科技用電將大幅成長8倍的趨勢，要求半導體等高用電企業必須公開承諾更積極的綠電路徑圖，從用電大戶轉型為綠電產消者。

國際特赦組織台灣分會法案政策主任劉李俊達表示，呼籲台灣全面停止採購俄羅斯煤礦、輕油等化石燃料的採購，這些同時加劇全球暖化並資助俄羅斯入侵的作為。也台灣政府重新審議資助以色列非法屯墾區設施的政策，並嚴格檢視台灣輸往以色列軍民兩用的產品，別讓台灣成為種族滅絕的幫兇。