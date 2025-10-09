快訊

研究：對準人生目標 可降低失智症風險

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

擁有人生目標可預防失智症！美國認知心理研究指出，建立人生目標有助降低失智症風險，即使出現認知能力下降，往往也是在晚年才會出現相關症狀。對此，人生目標可以在人際關係、工作、信仰、幫助他人或設定計畫中獲得，生活中也可以持續追求培養方向感。

人生目標防失智

ScienceAlert》報導，加州大學戴維斯分校研究團隊針對45歲以上參與者實施調查，透過分析13765名參與者的心理健康和認知能力，並於2006年至2020年間進行為期15年的縱向研究。過程中，研究人員採用瑞夫心理健康測量法的七項問卷，並對答覆進行評分而取得平均值，其中數值越高代表人生目標越強烈。

結果發現，擁有人生目標的參與者患有失智症的風險降低約28%，即使該族群出現認知能力下降，往往也是在晚年才會出現相關症狀。研究人員認為，人生目標可以在人際關係、工作、信仰、幫助他人或設定計畫中獲得。

精神病學家溫戈表示，對於具有失智症遺傳風險的人來說，擁有目標感有助於大腦隨著年齡的增長保持彈性。公共衛生研究員霍華德則強調，即使藥物可以延緩失智症的認知障礙，但人生目標可以直接從生活中持續追求培養。

活動尋找人生目標

SciTechDaily》報導，這項研究的參與者來自健康與退休研究計畫，即美國國家老化研究所資助的全國代表性調查。對此，所有參與者在研究開始時認知健康狀況均正常，而該研究也並未詢問參與者哪些活動賦予其人生目標。

事實上，過往關於老化的研究發現，各式各樣的活動都能幫助成年人尋找人生目標。溫戈指出，這項研究令人興奮的地方，在於人們能夠透過「思考」獲得更良好的身心健康。

