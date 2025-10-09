公教獲三天「身心調適假」 醫師工會嘆：就算爭取到「也看得到、用不到」

教育部今宣布增訂教師身心調適假，每學期可請3天身心調適假，並且可依需求以小時為單位請假，併入事假計算，自10月10日世界心理健康日起施行。但長期處於過勞的醫療人員，對於是否爭取身心調適假感到悲觀，認為醫界若持續無法解決人力荒，爭取身心調適假也使用不到，請假還可能會影響同事，讓職場環境陷入過勞的惡性循環。

目前身心調適假適用公務人員、高中職學生以及教師，目的是幫助人們在身心靈出現狀況時，可以申請正式假期休息與自我調整，以建立友善和安全的環境。對於每天都要面對突發狀況或生老病死的醫療人員，被認為也需要身心調適假，對此，台北市醫師職業工會祕書徐維琪說「如果醫護人力充足，請假有什麼問題呢？」

徐維琪說，醫療人力荒愈來愈嚴峻，以現行人力，光是排班就相當吃力，特別是護理人力缺工嚴重，大家都是「一個蘿蔔一個坑」，一人請假另一人就得補上班次，因此臨床出現種種亂象，部分醫院主管要求，新年度來臨時就得把一整年特休假排好，不得臨時更動，這些都是人力不足所衍生的策略，讓醫護人員雖然有假，但根本身不由己。

另一種醫護人員無法妥適安排休假的狀況，有些單位主管因人力安排不妥適，當天人力過多，主管在當天詢問「有誰今天可以休假，今天不需要這麼多人」，臨時獲得假期的員工，猶如小確幸，但實質上請的是自己特休假或事假，站在工會的立場，非常不妥，既然是屬於員工的假，應該由員工自行決定使用時間和方式，不是由雇主安排。

徐維琪說，醫療環境惡劣，人力持續無法補足，即使爭取身心調適假，也會出現看得到用不到的窘境，與其爭取醫療人員獲得身心調適假，不如請雇主盡快補足人力缺口，讓本來員工就該使用的假期能自行妥適使用。