快訊

承包巡防艇採購案…慶富詐兆豐銀1.1億元 董座陳慶男再判囚5年4月

新北大巨蛋選址藏都市建設布局？ 從6選2窺新城市版圖

以哈終於停火！但和平協議可能「玩假的」？

聽新聞
0:00 / 0:00

公教獲三天「身心調適假」 醫師工會嘆：就算爭取到「也看得到、用不到」

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
醫護人力荒愈來愈嚴峻，醫師工會感嘆，就算爭取身心調適假，也看得到、用不到。本報資料照片
醫護人力荒愈來愈嚴峻，醫師工會感嘆，就算爭取身心調適假，也看得到、用不到。本報資料照片

教育部今宣布增訂教師身心調適假，每學期可請3天身心調適假，並且可依需求以小時為單位請假，併入事假計算，自10月10日世界心理健康日起施行。但長期處於過勞的醫療人員，對於是否爭取身心調適假感到悲觀，認為醫界若持續無法解決人力荒，爭取身心調適假也使用不到，請假還可能會影響同事，讓職場環境陷入過勞的惡性循環。

目前身心調適假適用公務人員、高中職學生以及教師，目的是幫助人們在身心靈出現狀況時，可以申請正式假期休息與自我調整，以建立友善和安全的環境。對於每天都要面對突發狀況或生老病死的醫療人員，被認為也需要身心調適假，對此，台北市醫師職業工會祕書徐維琪說「如果醫護人力充足，請假有什麼問題呢？」

徐維琪說，醫療人力荒愈來愈嚴峻，以現行人力，光是排班就相當吃力，特別是護理人力缺工嚴重，大家都是「一個蘿蔔一個坑」，一人請假另一人就得補上班次，因此臨床出現種種亂象，部分醫院主管要求，新年度來臨時就得把一整年特休假排好，不得臨時更動，這些都是人力不足所衍生的策略，讓醫護人員雖然有假，但根本身不由己。

另一種醫護人員無法妥適安排休假的狀況，有些單位主管因人力安排不妥適，當天人力過多，主管在當天詢問「有誰今天可以休假，今天不需要這麼多人」，臨時獲得假期的員工，猶如小確幸，但實質上請的是自己特休假或事假，站在工會的立場，非常不妥，既然是屬於員工的假，應該由員工自行決定使用時間和方式，不是由雇主安排。

徐維琪說，醫療環境惡劣，人力持續無法補足，即使爭取身心調適假，也會出現看得到用不到的窘境，與其爭取醫療人員獲得身心調適假，不如請雇主盡快補足人力缺口，讓本來員工就該使用的假期能自行妥適使用。

人力 身心調適假 醫護人員

延伸閱讀

台鐵336名員工春節休假遭記曠職「行政訴訟敗訴確定」台鐵產工說話了

逆轉！台鐵336名員工春節休假遭記曠職 行政訴訟敗訴確定

教師請假規則正式修正發布！身心調適假維持併事假 代課費改政府補助

中職／運動經紀公司遭控誘球員賭博 聯盟、工會嚴肅看待

相關新聞

國慶連假天氣曝 賈新興：娜克莉颱風路徑類似哈隆 下周六再有東北季風

明天國慶日，展開為期3天的國慶連假。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hs...

為氣候而走遊行11月1日登場 環團今提11大訴求

2025是台灣氣候政策的關鍵年份，台灣10個關心氣候變遷的環境團體，發起「為氣候而走-打造韌性台灣」遊行，提出3大韌性主...

換腎擁抱新生命！奇美醫院首位腎移植婦 自然懷孕產下男嬰

器官移植病人也能「擁抱新生命」，實現為人父母的夢想。台南奇美醫院今舉辦一場溫馨的滿月派對，39歲的林姓腎臟移植婦人克服重...

麵包烤焦別丟！她傳授妙招「活性碳麵包」吸臭味 網友笑翻：想試

有一名楊姓女網友在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」上分享了一個生活小妙招，意外掀起網友熱烈討論。她在貼文中附上照片並幽默地表示：「楊阿姨堅信：物盡其用是美德。」她透露，自己因做早餐不專心，將法式大圓麵包煎成了「活性碳」，但靈機一動，將燒焦的麵包變成了冰箱除臭劑。

暈到天旋地轉吃藥也沒效 醫：不是暈眩 恐罹患「會暈的頭痛」

不少人出現天旋地轉、腳步不穩、甚至像在飄的感覺，多數人誤認自己中風或耳石症發作，實際上可能是常被誤診的「前庭性偏頭痛」，...

百貨公司「禁帶寵物」？他爽嗆毛小孩沒貢獻 網友看法兩極戰翻

有一名網友在論壇Dcard以「看到禁帶寵物有種莫名爽感」為題發文，分享自己對百貨公司禁止攜帶寵物的看法，並貼出一張百貨公司「禁帶寵物」告示牌照片，引發網友間的熱烈討論。該網友在文中對部分飼主的行為表達不滿，並提出對寵物在公共空間的優先權之質疑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。