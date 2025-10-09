快訊

承包巡防艇採購案…慶富詐兆豐銀1.1億元 董座陳慶男再判囚5年4月

新北大巨蛋選址藏都市建設布局？ 從6選2窺新城市版圖

以哈終於停火！但和平協議可能「玩假的」？

聽新聞
0:00 / 0:00

少子化難救！人口連21月負成長、新生兒連6個月不到9千人

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
年輕世代普遍延婚、不生，少子化難以逆轉。資料照片
年輕世代普遍延婚、不生，少子化難以逆轉。資料照片

台灣生育持續低迷，根據內政部公布的最新9月戶籍人口統計，新生兒僅8,603人，今年以來連續六個月低於9,000人大關，年粗出生率為千分之4.49，比去年同月大減3,189人、跌幅達27%；死亡人數達1萬5,387人，年粗死亡率千分之8.03，死亡人數比出生多出近7,000人，人口負成長持續21個月、且57個月出現「生不如死」現象，人口自然減少情況持續惡化。

截至2025年9月底，全國總人口為2331萬7,031人，較去年同期減少8萬7,107人，平均每日減少238人，已連續21個月呈現人口負成長，若趨勢不變，全年人口恐再度下滑，少子與高齡化問題更加嚴重。

觀察今年1到9月，累計出生數僅8萬1,371人，與去年同期相比明顯下降，自春節後起，生育人數持續滑落，5月降至全年度最低點8,433人，顯示生育力尚未回溫，相比2024年9至12月每月仍有逾1.2萬名新生兒，今年遞減趨勢更加明顯，全年出生人數恐難突破11萬。

從地區分布來看，雲林縣的年粗出生率為千分之6.65最高，其次為台東縣千分之6.52、澎湖縣千分之5.93；北部都市普遍偏低，基隆市僅千分之2.40為全國最低，連江縣千分之2.68、嘉義縣千分之3.43緊隨其後，六都中則以新北市千分之3.67最低。

人口老化加速也推動社會結構變化。全台65歲以上人口占比已達19.8%，距離「超高齡社會」20%的門檻只差一小段距離；家庭規模持續縮小，全台戶數達983萬7,386戶、年增4.89%，但平均每戶僅2.37人，創歷史新低，單身與高齡戶比例明顯上升。

婚育狀況亦不振。9月結婚對數僅5,844對，折合年粗結婚率為千分之3.05；離婚4,402對，年粗離婚率為千分之2.30，顯示高房價、低薪與托育負擔，使年輕世代普遍延婚、不生，少子化難以逆轉。

台灣人口已陷入「少子化、高齡化、負成長」三重壓力，且「生不如死」已持續57個月，隨著年底傳統生育旺季逼近，是否出現短暫回升仍待觀察，但從趨勢來看，台灣的生育力持續下探，人口危機已非短期可解。

生育 新生兒

延伸閱讀

梁云菲5大擇偶條件曝光　網算出「全台只剩20人符合」！

WHO：全球逾1500萬青少年吸電子菸 菸商主攻年輕人行銷

南投人口探底不再？集集設籍送5000、草屯拚10萬人口見成效

「想生女兒！」 衛福部公布台灣新生兒性別比 重男輕女觀念已淡化

相關新聞

國慶連假天氣曝 賈新興：娜克莉颱風路徑類似哈隆 下周六再有東北季風

明天國慶日，展開為期3天的國慶連假。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hs...

為氣候而走遊行11月1日登場 環團今提11大訴求

2025是台灣氣候政策的關鍵年份，台灣10個關心氣候變遷的環境團體，發起「為氣候而走-打造韌性台灣」遊行，提出3大韌性主...

換腎擁抱新生命！奇美醫院首位腎移植婦 自然懷孕產下男嬰

器官移植病人也能「擁抱新生命」，實現為人父母的夢想。台南奇美醫院今舉辦一場溫馨的滿月派對，39歲的林姓腎臟移植婦人克服重...

麵包烤焦別丟！她傳授妙招「活性碳麵包」吸臭味 網友笑翻：想試

有一名楊姓女網友在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」上分享了一個生活小妙招，意外掀起網友熱烈討論。她在貼文中附上照片並幽默地表示：「楊阿姨堅信：物盡其用是美德。」她透露，自己因做早餐不專心，將法式大圓麵包煎成了「活性碳」，但靈機一動，將燒焦的麵包變成了冰箱除臭劑。

暈到天旋地轉吃藥也沒效 醫：不是暈眩 恐罹患「會暈的頭痛」

不少人出現天旋地轉、腳步不穩、甚至像在飄的感覺，多數人誤認自己中風或耳石症發作，實際上可能是常被誤診的「前庭性偏頭痛」，...

百貨公司「禁帶寵物」？他爽嗆毛小孩沒貢獻 網友看法兩極戰翻

有一名網友在論壇Dcard以「看到禁帶寵物有種莫名爽感」為題發文，分享自己對百貨公司禁止攜帶寵物的看法，並貼出一張百貨公司「禁帶寵物」告示牌照片，引發網友間的熱烈討論。該網友在文中對部分飼主的行為表達不滿，並提出對寵物在公共空間的優先權之質疑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。