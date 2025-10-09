少子化難救！人口連21月負成長、新生兒連6個月不到9千人

台灣生育持續低迷，根據內政部公布的最新9月戶籍人口統計，新生兒僅8,603人，今年以來連續六個月低於9,000人大關，年粗出生率為千分之4.49，比去年同月大減3,189人、跌幅達27%；死亡人數達1萬5,387人，年粗死亡率千分之8.03，死亡人數比出生多出近7,000人，人口負成長持續21個月、且57個月出現「生不如死」現象，人口自然減少情況持續惡化。

截至2025年9月底，全國總人口為2331萬7,031人，較去年同期減少8萬7,107人，平均每日減少238人，已連續21個月呈現人口負成長，若趨勢不變，全年人口恐再度下滑，少子與高齡化問題更加嚴重。

觀察今年1到9月，累計出生數僅8萬1,371人，與去年同期相比明顯下降，自春節後起，生育人數持續滑落，5月降至全年度最低點8,433人，顯示生育力尚未回溫，相比2024年9至12月每月仍有逾1.2萬名新生兒，今年遞減趨勢更加明顯，全年出生人數恐難突破11萬。

從地區分布來看，雲林縣的年粗出生率為千分之6.65最高，其次為台東縣千分之6.52、澎湖縣千分之5.93；北部都市普遍偏低，基隆市僅千分之2.40為全國最低，連江縣千分之2.68、嘉義縣千分之3.43緊隨其後，六都中則以新北市千分之3.67最低。

人口老化加速也推動社會結構變化。全台65歲以上人口占比已達19.8%，距離「超高齡社會」20%的門檻只差一小段距離；家庭規模持續縮小，全台戶數達983萬7,386戶、年增4.89%，但平均每戶僅2.37人，創歷史新低，單身與高齡戶比例明顯上升。

婚育狀況亦不振。9月結婚對數僅5,844對，折合年粗結婚率為千分之3.05；離婚4,402對，年粗離婚率為千分之2.30，顯示高房價、低薪與托育負擔，使年輕世代普遍延婚、不生，少子化難以逆轉。

台灣人口已陷入「少子化、高齡化、負成長」三重壓力，且「生不如死」已持續57個月，隨著年底傳統生育旺季逼近，是否出現短暫回升仍待觀察，但從趨勢來看，台灣的生育力持續下探，人口危機已非短期可解。