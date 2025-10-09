聽新聞
最狂博物館之夜！和尚脫口秀、與人面陶罐共眠 限量名額明日開搶
十三行博物館將推出「2025國際考古日-來去博物館蹛一暝」活動，限量30組名額，夜宿活動讓參與者在展場中與千年古物零距離接觸，體驗仿墓葬區與骷髏同寢的超現實氛圍。
「2025國際考古日-來去博物館蹛一暝」活動將於10月18日至19日舉行，全程以台語進行，打造道地的本土文化沉浸體驗。參與者將跟隨十三行博物館培訓的「科技考古台語教師」團隊，深度探索常設展與特展區，聆聽生動有趣的考古故事，彷彿穿越時空回到史前時代。
夜幕降臨後，參與者可自選心儀位置過夜，與鎮館之寶「人面陶罐」真品共眠！這件陶罐的立體五官栩栩如生，彷彿在低語千年以來的歷史篇章，而展廳中的青銅器與多樣文物更展現了十三行人的精湛工藝與生活智慧，讓夜宿成為一場跨越時空的文化對話與心靈交流，留下難忘的歷史印記。
本次活動特別邀請知名台語脫口秀與漫才演員演出，為夜宿博物館增添亮點。領軍者是有著「百變和尚」稱號的唐墨，身兼出家和尚、作家、大學講師與脫口秀演員的他，擅長以幽默又深刻的方式詮釋文化故事。
在「我用螺仔殼佮你換」節目中，與啊真、不知火、天灰灰儀濛濛以及溱會灰等專業演員，透過單口喜劇與漫才結合考古繪本內容，呈現十三行遺址的文化精髓，並以互動式敘事手法，帶領觀眾探索古人如何利用貝殼作為交易與交流的媒介，揭示這些文物背後的深層意義。
「2025國際考古日-來去博物館蹛一暝」活動全程免費，將於10月13日10點於官網開放報名，限額30組親子參與，更多資訊請至十三行官網或粉絲專頁查詢。
