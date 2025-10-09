撐不下去了！台東擁全台唯一行動BMRI乳房攝影乳癌篩檢車 年底結束

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東聖母醫院的磁振造影（(Breast MRI）行動乳房攝影乳癌篩檢車，服務至今已滿12年，不僅累計破萬人次的免費篩檢服務，高達19.6 的高檢出率，並將台東婦女的乳癌死亡率從全台第1降至全台第10名。記者尤聰光／攝影
台東天主教聖母醫院12年前獲贈美商奧羅瑞公司1輛造價破億的磁振造影（Breast MRI）行動乳房攝影乳癌篩檢車，成為全亞洲、全台唯一1輛，至今造福破萬人次女性朋友篩檢，全縣乳癌死亡率大幅降低。不過，礙於高維護成本及車輛漸老舊，院方經考量後，預計近年底結束服務。

醫院公關室主任藍世昌表示，行動乳房攝影乳癌篩檢車維運費用都是靠募款來支撐，才能免費讓台東女性朋友獲得每人16000高端品質篩檢服務，但是車輛設備維護相當高，光每年維護費就要花400至500萬元，填充氦氣就要80萬元，這對醫院負擔相當大，因此，經討論後，忍痛讓篩檢車階段性完成任務。

台東過去女性朋友乳癌率是全國第一，但相關篩檢設備資源有限，使得婦女健康保障也受限，因此，為讓女性朋友早期發現乳癌，降低死亡率，聖母醫院於2013年5月獲1家美商贊助，贈送亞洲首輛，全台唯一的磁振造影（(Breast MRI）行動乳房攝影乳癌篩檢車，並在同年6月啟用。

聖母醫院的磁振造影（(Breast MRI）行動乳房攝影乳癌篩檢車，服務至今已滿12年，不僅累計破萬人次的免費篩檢服務，高達19.6 的高檢出率，並將台東婦女的乳癌死亡率從全台第1降至全台第10名。而累積的資料，引起國際注意，不少國家也開始學習免費替弱勢族群作乳癌篩檢。

「聽到乳房車篩檢要結束服務真的很可惜。」曾篩檢的61歲張姓婦人說，她因有家族遺傳去做免費篩檢，這車設備可精確偵測出乳癌，且無痛、沒有X光輻射線傷害，她覺得很舒適。另林姓婦人說，這麼高品質的乳房篩檢服務沒了，實在是她們的損失，應該政府或社會能出手協助。

聖母醫院表示，雖然篩檢車預計年底結束服務，不過醫院仍持續提供乳癌科門診及超音波診療，繼續照顧台東婦女朋友的健康。

全亞洲首輛、全台唯一的台東天主教聖母醫院磁振造影（Breast MRI）行動乳房攝影乳癌篩檢車，礙於高維護成本及車輛漸老舊，院方經考量後，預計近年底結束服務。記者尤聰光／攝影
