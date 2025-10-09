哈隆掃日本伊豆群島！ 太空人po巨大颱風眼空拍照：龍的巢穴

中颱哈隆目前位於日本南方海面轉東北方向前進，離颱風中心最近的八丈島，測得每秒54.7公尺的陣風，八丈島雨量創下當地觀測史新高，當地也出現停電、車輛翻覆、屋頂被掀起等災情。日籍太空人油井龜美也在X上分享哈隆空拍照驚呼就像是「龍的巢穴」。

國際太空站日本太空人油井龜美也在社群媒體X公開第22號颱風哈隆從太空中俯瞰拍下的壯觀畫面，雲層及漩渦形狀皆非常明顯，令他相當擔心日本民眾的安危。

此外，從空拍照可看見哈隆颱風的颱風眼巨大又清晰，這也讓讓油井龜美也不禁表示，「如果有龍的巢穴，大概就是這樣的地方吧？」他也呼籲大家要隨時保持警戒。

根據日本氣象廳發布的颱風警報，哈隆颱風角度呈現「U字形」大轉彎，並不會登陸日本，但暴風圈會稍微掃到八丈島及日本伊豆群島南部。

八丈島光6小時累積雨量就達284.5毫米，創下當地2003年開始統計以來新高，東京電力電力網公司並公布當地已有約5600戶停電。