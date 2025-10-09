翻轉經典與反思災難 曉劇場導演鍾伯淵攜2作品進軍義大利

曉劇場帶著《羅丹計畫——馬克白夫人》與《潮來之音》前進義大利米蘭與卡塔尼亞演出，今起至19日於米蘭藝穗節及卡塔尼亞藝穗節演出。

曉劇場指出，《羅丹計畫——馬克白夫人》靈感來自法國藝術家奧古斯特·羅丹創作的雕塑《地獄之門》，以作品背後的故事性及雕塑的形體，翻轉其中男性為主的思維。藉地獄之門上方以亞當為原型的3個陰影，連結至莎士比亞經典中的馬克白夫人及3名女巫。女性被暗喻為罪惡的化身，但亦為追求慾望、驅動自我實現的殉道者。

本支作品由3名不同年齡、不同背景的表演者構成，以呈現女性在不同的人生階段所展現的樣態，3名表演者包含：日本舞踏家我妻惠美子、演員陳家誼及舞者陳渝喬共同演繹。以不同的年齡、身體姿態、表演的訓練系統，呈現既獨特又相互揉合的張力。

《潮來之音》創作靈感源自2011年日本東北大地震及隨之而來的海嘯與福島核災，這場災難不僅震撼日本，也引發對人類生存與命運的反思，編導鍾伯淵於2018年受國藝會海外藝遊支持，前往劇中重要符號來源的「恐山靈場」，將對當地的觀察化作創作養分。使「潮來」的雙重含意，既指浪潮的聲音，也象徵著恐山的巫女「Itako」召喚他界之聲，層層堆疊出情感與命運的波動。

《潮來之音》從海嘯災難的預言，窺視人性的「情、愛、孤獨與存在」以1名與盆栽生活的男人、1名養貓的女子、一對女同性戀伴侶切入，探討同志婚姻、代理孕母、寵物臨終等議題，同時翻轉古希臘神話「伊卡洛斯」與「薛西弗斯」，儘管社會觀念像巨石一樣難以撼動，但相愛之人能藉由彼此的陪伴，共同戰勝困難，並在災難的浪潮中找到前進的力量。

《潮來之音》已累計前往8個國家巡演，超過70場演出，2022年於愛丁堡藝穗節演出後，更是國際邀演不斷。曉劇場表示，本次接續《羅丹計畫——馬克白夫人》前往卡塔尼亞藝穗節，期待義大利的觀眾在潮來的低語之間，身臨其境地感受來自台灣綿長海岸線的溫韻美學。