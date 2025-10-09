快訊

承包巡防艇採購案…慶富詐兆豐銀1.1億元 董座陳慶男再判囚5年4月

新北大巨蛋選址藏都市建設布局？ 從6選2窺新城市版圖

以哈終於停火！但和平協議可能「玩假的」？

翻轉經典與反思災難 曉劇場導演鍾伯淵攜2作品進軍義大利

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
曉劇場《潮來之音》已累計前往8個國家巡演，超過70場演出。圖／曉劇場提供
曉劇場《潮來之音》已累計前往8個國家巡演，超過70場演出。圖／曉劇場提供

劇場帶著《羅丹計畫——馬克白夫人》與《潮來之音》前進義大利米蘭與卡塔尼亞演出，今起至19日於米蘭藝穗節及卡塔尼亞藝穗節演出。

曉劇場指出，《羅丹計畫——馬克白夫人》靈感來自法國藝術家奧古斯特·羅丹創作的雕塑《地獄之門》，以作品背後的故事性及雕塑的形體，翻轉其中男性為主的思維。藉地獄之門上方以亞當為原型的3個陰影，連結至莎士比亞經典中的馬克白夫人及3名女巫。女性被暗喻為罪惡的化身，但亦為追求慾望、驅動自我實現的殉道者。

本支作品由3名不同年齡、不同背景的表演者構成，以呈現女性在不同的人生階段所展現的樣態，3名表演者包含：日本舞踏家我妻惠美子、演員陳家誼及舞者陳渝喬共同演繹。以不同的年齡、身體姿態、表演的訓練系統，呈現既獨特又相互揉合的張力。

《潮來之音》創作靈感源自2011年日本東北大地震及隨之而來的海嘯與福島核災，這場災難不僅震撼日本，也引發對人類生存與命運的反思，編導鍾伯淵於2018年受國藝會海外藝遊支持，前往劇中重要符號來源的「恐山靈場」，將對當地的觀察化作創作養分。使「潮來」的雙重含意，既指浪潮的聲音，也象徵著恐山的巫女「Itako」召喚他界之聲，層層堆疊出情感與命運的波動。

《潮來之音》從海嘯災難的預言，窺視人性的「情、愛、孤獨與存在」以1名與盆栽生活的男人、1名養貓的女子、一對女同性戀伴侶切入，探討同志婚姻、代理孕母、寵物臨終等議題，同時翻轉古希臘神話「伊卡洛斯」與「薛西弗斯」，儘管社會觀念像巨石一樣難以撼動，但相愛之人能藉由彼此的陪伴，共同戰勝困難，並在災難的浪潮中找到前進的力量。

《潮來之音》已累計前往8個國家巡演，超過70場演出，2022年於愛丁堡藝穗節演出後，更是國際邀演不斷。曉劇場表示，本次接續《羅丹計畫——馬克白夫人》前往卡塔尼亞藝穗節，期待義大利的觀眾在潮來的低語之間，身臨其境地感受來自台灣綿長海岸線的溫韻美學。

義大利 劇場

延伸閱讀

蒼井優認了不是好媽媽！「普通的孩子」顛覆傳統觀念

男星疑大頭症？「創：戰神」片場不准叫他的名　導演閉嘴守規矩

巫啟賢白髮嗨唱「太傻」超轟動　牌咖導演自省：不再近廟欺神

駐義代表處慶雙十 義參議員中文喊「台義永遠朋友」

相關新聞

國慶連假天氣曝 賈新興：娜克莉颱風路徑類似哈隆 下周六再有東北季風

明天國慶日，展開為期3天的國慶連假。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hs...

為氣候而走遊行11月1日登場 環團今提11大訴求

2025是台灣氣候政策的關鍵年份，台灣10個關心氣候變遷的環境團體，發起「為氣候而走-打造韌性台灣」遊行，提出3大韌性主...

換腎擁抱新生命！奇美醫院首位腎移植婦 自然懷孕產下男嬰

器官移植病人也能「擁抱新生命」，實現為人父母的夢想。台南奇美醫院今舉辦一場溫馨的滿月派對，39歲的林姓腎臟移植婦人克服重...

麵包烤焦別丟！她傳授妙招「活性碳麵包」吸臭味 網友笑翻：想試

有一名楊姓女網友在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」上分享了一個生活小妙招，意外掀起網友熱烈討論。她在貼文中附上照片並幽默地表示：「楊阿姨堅信：物盡其用是美德。」她透露，自己因做早餐不專心，將法式大圓麵包煎成了「活性碳」，但靈機一動，將燒焦的麵包變成了冰箱除臭劑。

暈到天旋地轉吃藥也沒效 醫：不是暈眩 恐罹患「會暈的頭痛」

不少人出現天旋地轉、腳步不穩、甚至像在飄的感覺，多數人誤認自己中風或耳石症發作，實際上可能是常被誤診的「前庭性偏頭痛」，...

百貨公司「禁帶寵物」？他爽嗆毛小孩沒貢獻 網友看法兩極戰翻

有一名網友在論壇Dcard以「看到禁帶寵物有種莫名爽感」為題發文，分享自己對百貨公司禁止攜帶寵物的看法，並貼出一張百貨公司「禁帶寵物」告示牌照片，引發網友間的熱烈討論。該網友在文中對部分飼主的行為表達不滿，並提出對寵物在公共空間的優先權之質疑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。