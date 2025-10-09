細胞也會「過勞」！睡眠不足、飲食不均恐形成癌細胞

「我爸爸不抽菸也不喝酒，為什麼還會得肺癌？」這樣的提問，在診間愈來愈常聽見。醫師指出，肺癌的發生並不僅與吸菸有關，長期的生活壓力與身體代謝混亂，也可能成為癌症形成的重要推手。建議民眾要有充足睡眠並規律飲食，讓細胞可以暫時休息。

研究指出，當身體面臨壓力時，細胞會讓蛋白質與核酸聚集形成臨時空間，以便節省能量、應對外界挑戰。這原本是保護機制，但若壓力持續存在例如睡眠不足、作息不規律、空氣汙染、情緒焦慮等，反而變成癌細胞的藏身之處，幫助它們逃避免疫監控與藥物攻擊。

台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘形容，細胞也會累，只是它不會喊出來。現代人面對的壓力不僅來自心理層面，還包括吃太快、糖分攝取過多、長期睡眠不足等。當壓力累積，細胞內會出現所謂的「壓力顆粒（stress granules）」，讓細胞暫時停工、進入「省電模式」。若這樣的狀態無法解除，細胞修復功能受阻，反而成為癌細胞增生與抗藥的溫床。

研究同時發現，這些凝聚體與體內「氧化壓力」密切相關，過多的自由基會破壞蛋白結構，使細胞無法恢復正常功能。張家銘醫師，日常多攝取富含抗氧化物的天然食物，能有效降低細胞壓力，例如芭樂、藍莓、綠花椰菜、薑黃與綠茶。這些食物能中和自由基，穩定細胞內環境，每天多一份蔬果、多一杯綠茶，就是最實際的防癌行動。

張家銘說，癌細胞還會利用「穀胺酸代謝（glutamine metabolism）」穩定凝聚體，在高糖或胺基酸過剩的環境中更具活性。應避免血糖劇烈波動，三餐保持規律、減少甜食與精緻糖攝取，選擇原型食物與高纖蔬菜，讓身體代謝維持穩定，有助於降低癌變風險。

而睡眠也是關鍵的一環，張家銘指出，深層睡眠能啟動細胞自噬（autophagy）機制，清除老舊蛋白與異常凝聚體。若長期熬夜或睡眠不足，這套修復系統就會崩壞，導致細胞「垃圾」堆積，增加癌化機率。睡眠不是休息，而是細胞的修復時段，每天準時睡、少滑手機，比任何保健品都有效。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康