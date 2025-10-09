快訊

承包巡防艇採購案…慶富詐兆豐銀1.1億元 董座陳慶男再判囚5年4月

新北大巨蛋選址藏都市建設布局？ 從6選2窺新城市版圖

以哈終於停火！但和平協議可能「玩假的」？

聽新聞
0:00 / 0:00

重達11噸福衛8號衛星主體赴美發射 華航用這招防震運送

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
中華航空昨晚以777F貨機協助國家太空中心（TASA）載運「福爾摩沙衛星八號」首顆衛星至美國洛杉磯機場。圖／華航提供
中華航空昨晚以777F貨機協助國家太空中心（TASA）載運「福爾摩沙衛星八號」首顆衛星至美國洛杉磯機場。圖／華航提供

華航空昨（8）日晚間以777F貨機協助國家太空中心（TASA）載運「福爾摩沙衛星八號」首顆衛星至美國洛杉磯機場，再運送至范登堡太空軍基地由SpaceX基地進行發射，這也是華航第六度載運國家人造衛星赴美任務。華航自 1999年首次運送人造衛星以來，肩負重大使命超過25年未曾間斷，一路見證國家太空科技發展的進程。

華航貨運團隊擁有豐富運送的經驗，此次負責載運之「福衛八號」首顆衛星主體及配件總重超過11噸。衛星屬於高敏感設備，需妥善固定於6只大型及特大型貨盤進行運送，以達到嚴密防震的效果，裝卸載時皆使用避震墊避免衛星震動，飛行計畫安排也避開亂流預報區域，同時確保航機在滑行、起飛、巡航及降落各階段，均符合特殊嚴格的震動與溫控要求。

華航貨運服務常態性運送半導體光刻機、封測機台等高科技產品，於2019年成為台灣首家取得國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸認證（The IATA Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics, CEIV Pharma）的航空公司，疫情期間執行多架次 Covid-19 疫苗包機，今年再度延續相關認證，持續運送流感疫苗、胰島素、癌症藥物等醫藥品至世界各地。

福爾摩沙衛星 華航 流感疫苗

延伸閱讀

機場多元計程車將鬆綁 華航高雄－桃園接駁機同步研議中

影／我國首個自製衛星星系「福衛八號」起運美國 總統命名「齊柏林」

台灣第一個自製衛星星系「福衛八號」 今起運赴美　

衛星影像曝光！紐時：陸加速飛彈基地建設 一新場址僅距台灣579公里

相關新聞

國慶連假天氣曝 賈新興：娜克莉颱風路徑類似哈隆 下周六再有東北季風

明天國慶日，展開為期3天的國慶連假。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hs...

為氣候而走遊行11月1日登場 環團今提11大訴求

2025是台灣氣候政策的關鍵年份，台灣10個關心氣候變遷的環境團體，發起「為氣候而走-打造韌性台灣」遊行，提出3大韌性主...

換腎擁抱新生命！奇美醫院首位腎移植婦 自然懷孕產下男嬰

器官移植病人也能「擁抱新生命」，實現為人父母的夢想。台南奇美醫院今舉辦一場溫馨的滿月派對，39歲的林姓腎臟移植婦人克服重...

麵包烤焦別丟！她傳授妙招「活性碳麵包」吸臭味 網友笑翻：想試

有一名楊姓女網友在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」上分享了一個生活小妙招，意外掀起網友熱烈討論。她在貼文中附上照片並幽默地表示：「楊阿姨堅信：物盡其用是美德。」她透露，自己因做早餐不專心，將法式大圓麵包煎成了「活性碳」，但靈機一動，將燒焦的麵包變成了冰箱除臭劑。

暈到天旋地轉吃藥也沒效 醫：不是暈眩 恐罹患「會暈的頭痛」

不少人出現天旋地轉、腳步不穩、甚至像在飄的感覺，多數人誤認自己中風或耳石症發作，實際上可能是常被誤診的「前庭性偏頭痛」，...

百貨公司「禁帶寵物」？他爽嗆毛小孩沒貢獻 網友看法兩極戰翻

有一名網友在論壇Dcard以「看到禁帶寵物有種莫名爽感」為題發文，分享自己對百貨公司禁止攜帶寵物的看法，並貼出一張百貨公司「禁帶寵物」告示牌照片，引發網友間的熱烈討論。該網友在文中對部分飼主的行為表達不滿，並提出對寵物在公共空間的優先權之質疑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。