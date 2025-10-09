快訊

免費貼圖13款！還有GU表情貼、主題背景直接用 這款終身免費

中職／李振昌獲東山再起獎 克服車禍重創→連21場無失分

MLB／斯萊特勒隊史第1人級好投也沒救 洋基慘遭藍鳥4戰淘汰

聽新聞
0:00 / 0:00

放寬家庭幫傭申請條件 勞動部長洪申翰點出3前提

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞動部擬鬆綁外籍家庭幫傭申請資格，不過民間團體對此表達強烈質疑。圖／聯合報系資料照片
勞動部擬鬆綁外籍家庭幫傭申請資格，不過民間團體對此表達強烈質疑。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統9月時稱將鼓勵勞動部鬆綁申請條件，包含只要1個小孩即可申請外籍家庭幫傭，但遭到勞團反對。勞動部長洪申翰今表示，將在保護本國勞工、確認托育品質、降低家庭負擔等前提下來評估。

賴總統9月說，自前總統蔡英文任內到他上任以來，加薪、減稅、增福利都是持續推動的政策，而目前台灣已有近半人口不用繳稅，目前規定至少3名6歲以下小孩才能申請僱傭，後續將鼓勵勞動部規定企業必須幫本國勞工加薪到一定程度才能申請外籍勞工，同時鬆綁到「1個小孩」即可申請外籍家庭幫傭，釋出婦女勞動力。

許多勞團對此做法不予認同，認為台灣長期將照顧責任女性化，這也是女性就業的主要障礙，貿然放寬家庭幫傭將使公共托育服務倒退回家庭化，這與公托政策背道而馳，也將衝擊照顧人員就業機會，削弱「0到6歲國家一起養」的目標。

立法院衛環委員會今天邀請勞動部部長針對「因關稅造成我國市場就業及勞動環境衝擊之影響及因應對策」進行專題報告，並備質詢。

洪申翰今受訪表示，現階段已依行政院指示評估，前提包含保護本國勞工、確認托育品質及降低家庭照顧負擔等。

勞動部 小孩 托育

延伸閱讀

批無薪假人數趨緩卻不見長期預估 立委：勞動部嚴重低估、喪事喜辦

「災後復原重建及清理因應作為」專題報告 部長呼籲立院支持後續經費

好時光靚市集今成果發表 店家陳情勞動部長「支持計畫別像放煙火」

關稅衝擊「減班休息人數」再創今年新高！ 勞動部長最新說法曝

相關新聞

國慶連假天氣曝 賈新興：娜克莉颱風路徑類似哈隆 下周六再有東北季風

明天國慶日，展開為期3天的國慶連假。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hs...

旅客施暴頻傳 台鐵推1新規告到底：動手動腳就是犯罪

台鐵旅客施暴事件頻傳，五權站6日發生旅客無票男拒驗票，竟將站務員推下月台，當時有列車進站，幸是對向軌道，站務員逃過死劫，...

交通部擬修法 多元計程車機場載客明年上半年試辦

桃園機場今年六月才發生白牌車攬客拒檢，導致西班牙籍旅客受傷，九月再發生白牌車違規載客拒檢，造成香港旅客受傷，航警連開八槍...

TPASS 2.0+中長途國道客運月搭4次回饋3成 預計12月上路

為減輕通勤交通負擔，吸引民眾搭乘國道客運，交通部長陳世凱表示，公路局正在規畫TPASS二點○Plus案，針對行駛里程七十...

娜克莉複製哈隆路徑「更近琉球九州」 國慶連假很夏天 下周末恐大降溫

娜克莉颱風昨天下午在關島西北方海面生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，由於它的北方有...

黃斑部病變初期難察覺 健保給付藥劑終身僅14劑、限5年用完 醫盼放寬

隨高齡化趨勢明顯，國內黃斑部病變患者增加，視網膜醫學會理事長、新光醫院視網膜中心主任鄭成國表示，黃斑部病變速度快，且病變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。