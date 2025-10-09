放寬家庭幫傭申請條件 勞動部長洪申翰點出3前提

賴清德總統9月時稱將鼓勵勞動部鬆綁申請條件，包含只要1個小孩即可申請外籍家庭幫傭，但遭到勞團反對。勞動部長洪申翰今表示，將在保護本國勞工、確認托育品質、降低家庭負擔等前提下來評估。

賴總統9月說，自前總統蔡英文任內到他上任以來，加薪、減稅、增福利都是持續推動的政策，而目前台灣已有近半人口不用繳稅，目前規定至少3名6歲以下小孩才能申請僱傭，後續將鼓勵勞動部規定企業必須幫本國勞工加薪到一定程度才能申請外籍勞工，同時鬆綁到「1個小孩」即可申請外籍家庭幫傭，釋出婦女勞動力。

許多勞團對此做法不予認同，認為台灣長期將照顧責任女性化，這也是女性就業的主要障礙，貿然放寬家庭幫傭將使公共托育服務倒退回家庭化，這與公托政策背道而馳，也將衝擊照顧人員就業機會，削弱「0到6歲國家一起養」的目標。

立法院衛環委員會今天邀請勞動部部長針對「因關稅造成我國市場就業及勞動環境衝擊之影響及因應對策」進行專題報告，並備質詢。

洪申翰今受訪表示，現階段已依行政院指示評估，前提包含保護本國勞工、確認托育品質及降低家庭照顧負擔等。