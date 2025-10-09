聽新聞
影／打造韌性台灣 環團發起1101遊行為氣候而走
2025是台灣氣候政策的關鍵年份，台灣10個關心氣候變遷的環境團體發起1101「為氣候而走 打造韌性台灣」遊行，並於上午舉行記者會，提出三大韌性主題11項訴求，希望在聯合國COP30大會前夕，將台灣民間期望加嚴氣候承諾，要求政府提出符合淨零路徑的2035減碳目標、堅守非核減煤的能源轉型等訴求積極表達，邀請百工百業站出來，在11月1日一起上街，為氣候而走。
綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣強調，讓全球平均氣溫上升幅度相較於工業革命前不超過1.5℃，是國際公認的氣候安全臨界線，超過這個門檻，氣候變遷的衝擊將急遽加劇，包括極端高溫、乾旱、暴雨、海平面上升與生態崩壞，都會更頻繁、更嚴重，也更難以逆轉。
崔愫欣表示今年台灣首次與國際同步提出2035年氣候承諾，也就是國家自定貢獻目標（NDC3.0），宣示氣候行動成為國家優先政策。然而當前的減碳目標未符合淨零路徑，也缺乏針對能源、運輸、工業等部門的明確策略與治理機制，這些都將削弱政策成效與社會信任。
