快訊

免費貼圖13款！還有GU表情貼、主題背景直接用 這款終身免費

中職／李振昌獲東山再起獎 克服車禍重創→連21場無失分

MLB／斯萊特勒隊史第1人級好投也沒救 洋基慘遭藍鳥4戰淘汰

聽新聞
0:00 / 0:00

影／打造韌性台灣 環團發起1101遊行為氣候而走

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
台灣10個關心氣候變遷的環境團體發起1101「為氣候而走 打造韌性台灣」遊行，邀請百工百業站出來，在11月1日一起上街為氣候而走。記者杜建重／攝影
台灣10個關心氣候變遷的環境團體發起1101「為氣候而走 打造韌性台灣」遊行，邀請百工百業站出來，在11月1日一起上街為氣候而走。記者杜建重／攝影

2025是台灣氣候政策的關鍵年份，台灣10個關心氣候變遷的環境團體發起1101「為氣候而走 打造韌性台灣」遊行，並於上午舉行記者會，提出三大韌性主題11項訴求，希望在聯合國COP30大會前夕，將台灣民間期望加嚴氣候承諾，要求政府提出符合淨零路徑的2035減碳目標、堅守非核減煤的能源轉型等訴求積極表達，邀請百工百業站出來，在11月1日一起上街，為氣候而走。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣強調，讓全球平均氣溫上升幅度相較於工業革命前不超過1.5℃，是國際公認的氣候安全臨界線，超過這個門檻，氣候變遷的衝擊將急遽加劇，包括極端高溫、乾旱、暴雨、海平面上升與生態崩壞，都會更頻繁、更嚴重，也更難以逆轉。

崔愫欣表示今年台灣首次與國際同步提出2035年氣候承諾，也就是國家自定貢獻目標（NDC3.0），宣示氣候行動成為國家優先政策。然而當前的減碳目標未符合淨零路徑，也缺乏針對能源、運輸、工業等部門的明確策略與治理機制，這些都將削弱政策成效與社會信任。

在聯合國COP30大會前夕，環團將發起1101「為氣候而走 打造韌性台灣」遊行，將台灣民間期望加嚴氣候承諾等訴求積極表達，邀請大家出來為氣候而走。記者杜建重／攝影
在聯合國COP30大會前夕，環團將發起1101「為氣候而走 打造韌性台灣」遊行，將台灣民間期望加嚴氣候承諾等訴求積極表達，邀請大家出來為氣候而走。記者杜建重／攝影

能源 淨零 氣候變遷

延伸閱讀

台灣森巴遊行盛事！夢想嘉年華將在汐止登場 國內外藝術團體歡樂踩街

主題「變。CHANGE」 新北汐止夢想嘉年華10月11日踩街趣

全球最大俄羅斯輕油進口國？環團呼籲台灣停止進口 不當戰爭幫兇

竹市首屆同志遊行x彩虹文化祭 熱鬧踩街

相關新聞

國慶連假天氣曝 賈新興：娜克莉颱風路徑類似哈隆 下周六再有東北季風

明天國慶日，展開為期3天的國慶連假。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hs...

旅客施暴頻傳 台鐵推1新規告到底：動手動腳就是犯罪

台鐵旅客施暴事件頻傳，五權站6日發生旅客無票男拒驗票，竟將站務員推下月台，當時有列車進站，幸是對向軌道，站務員逃過死劫，...

交通部擬修法 多元計程車機場載客明年上半年試辦

桃園機場今年六月才發生白牌車攬客拒檢，導致西班牙籍旅客受傷，九月再發生白牌車違規載客拒檢，造成香港旅客受傷，航警連開八槍...

TPASS 2.0+中長途國道客運月搭4次回饋3成 預計12月上路

為減輕通勤交通負擔，吸引民眾搭乘國道客運，交通部長陳世凱表示，公路局正在規畫TPASS二點○Plus案，針對行駛里程七十...

娜克莉複製哈隆路徑「更近琉球九州」 國慶連假很夏天 下周末恐大降溫

娜克莉颱風昨天下午在關島西北方海面生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，由於它的北方有...

黃斑部病變初期難察覺 健保給付藥劑終身僅14劑、限5年用完 醫盼放寬

隨高齡化趨勢明顯，國內黃斑部病變患者增加，視網膜醫學會理事長、新光醫院視網膜中心主任鄭成國表示，黃斑部病變速度快，且病變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。