影／呼籲衛福部發放「月經幣」 保障女孩身體自主權

立委范雲、張雅琳、社團法人台灣不會教小孩行動聯盟理事江心怡、性別平等學生倡議連線代表邵思宇與少年報導者主編邱紹雯，上午在立法院舉行「慶祝台灣女孩日 發放月經幣 讓女孩掌握自主與權利」記者會。循文化幣成功模式，呼籲衛福部發放「月經幣」，規畫執行政策送給台灣女孩最好的禮物。

「月經幣」政策發想團體社團法人不會教小孩行動聯盟理事江心怡表示，月經幣政策可完全仿照文化部執行「文化幣」的成功模式，由衛福部統籌編列公務預算，針對16至22歲女性每年發放固定金額的月經幣，供購買生理用品或相關經期用品折抵使用。16歲具備自主權的女孩們，可以完全自己做主，對於女孩及其家長而言，除了是給予實質的經濟補貼外，讓女孩掌握身體自主權的具體政策。

張雅琳表示，台灣近年推動月經平權已有進展，從「生理用品免稅」到「多元生理用品計畫」，社會逐漸願意談論月經，然而現行學校發放生理用品，僅針對弱勢身份發放，容易讓學生被貼標籤，且品項不足、取用點不便。張雅琳強調「月經幣」政策，不僅能保障自主選擇，也能避免弱勢標籤化的問題。再過幾天就是10月11日「台灣女孩日」，期盼女孩們除了可以理直氣壯在日常談論月經之外，也完全擁有屬於自己的身體自主權。