麵包烤焦別丟！她傳授妙招「活性碳麵包」吸臭味 網友笑翻：想試

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖。圖／ingimage
有一名楊姓女網友在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」上分享了一個生活小妙招，意外掀起網友熱烈討論。她在貼文中附上照片並幽默地表示：「楊阿姨堅信：物盡其用是美德。」她透露，自己因做早餐不專心，將法式大圓麵包煎成了「活性碳」，但靈機一動，將燒焦的麵包變成了冰箱除臭劑。

楊阿姨在貼文中寫道：「拿個水果保護網，把燒焦麵包套起來送進冰箱，就是簡單不花錢的除臭劑！」她還補充說，燒焦的麵包可以吸附異味，除了放進冰箱，也可以放進鞋櫃或櫥櫃中，幫助吸收惱人的氣味。

這篇貼文一曝光，迅速引起網友熱議。許多人對此創意妙招表示驚訝並稱讚：「居然可以這樣！冰箱會有烤麵包香嗎」、「物盡其用」、「當竹炭使用嗎XD」、「楊阿姨好幽默！讚讚」、「原來還有這用法…以前都是直接丟了」、「好神奇！」有些人甚至表示想嘗試這個方法。

然而，也有網友提出不同看法，質疑這一妙招的實際效果。一位網友直言：「燒焦還是丟廚餘比較好，當除臭是多餘的，冰箱除臭放幾張面紙就可以吸附臭味，鞋櫃更不要放食物，會有蟑螂。」另一位網友則擔心：「可是燒焦的麵包很臭耶，真的能除臭嗎？」更有人擔憂：「放鞋櫃或是櫥櫃？會不會有蟑螂啊？」

