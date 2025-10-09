國慶連假很「夏天」 娜克莉颱風這天最近台灣 去日本1地注意颱風動態

國慶連假的天氣，各地大致上比較晴朗穩定，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其今天表示，大台北地區和東半部地區水氣比較多的時候，偶爾會有下雨狀況，其他地方溫度比較高，午後會有雷陣雨出現。連假期間前往山區留意天氣變化，中午外出留意高溫狀況。

目前雲系發展狀況，劉宇其表示，台灣附近有一些零碎雲系，隨著東北風，從台灣的東北方海面慢慢吹到台灣上空，因此今天預計基隆、台北、宜蘭、東半部地區，會有些零星的陣雨。這樣的雲系並不是非常厚實，所以大部分地方降雨屬於下下停停的狀態，大致上多雲到晴，偶爾會有陣雨的狀況。

劉宇其表示，西半部地區桃園以南大致上晴朗穩定的天氣，午後比較靠近山區有雷陣雨的現象。

目前在西北太平洋上有兩個颱風，劉宇其表示，其中一個是目前已經來到日本南方海面、第22號颱風哈隆，已經減弱為中度颱風，隨後持續朝東北方向遠離，所以對台灣、甚至對日本的影響逐漸減小。

昨天下午2時形成的第23號颱風娜克莉，目前在台灣的東方大約1400公里海面上，劉宇其表示，這個颱風未來有持續增強的現象，不過根據最新的雲圖資料顯示，它主要先以偏西北西的方向，明天、周六逐漸接近琉球東方海面，之後再北轉，往東北的方向，朝日本南方海面前進。

劉宇其表示，所以連假期間要前往琉球的民眾，可能要留意這個颱風動態。就路徑上而言，對台灣天氣沒有直接的影響，不過周六它離台灣較為靠近，所以基隆北海岸、宜蘭、馬祖地區帶來長浪，前往海邊要特別留意。

台灣附近吹東北風，劉宇其表示，主要是因為台灣的北方，大概在中國東北一帶有大陸高壓，它所帶來的東北季風有稍微影響到台灣，所以就為迎風面帶來短暫雨勢。這個高壓離台灣非常遠，水氣帶來的狀況不多，溫度下降狀況也並沒有非常明顯，只是天氣上稍微有些變化。

明天國慶日，劉宇其表示，明天和周六高壓逐漸往東移動，相對台灣開始轉為偏東風的天氣型態，所以各地溫度逐漸回升。除了東半部有零星降雨之外，西半部反而感受上夏天高溫、午後雷陣雨的狀況。

降雨趨勢，劉宇其表示，今天到明天國慶日整體來說東北季風的狀態，所以在東半部地區、基隆、台北、宜蘭斷斷續續有短暫陣雨，水氣不多，大致上以多雲到晴的時間較多，但是偶爾有零星降雨。桃園以南天氣上比較穩定，山區、南部地區可能有午後雷陣雨發展。

劉宇其表示，周六午後雷雨在南部地區和各地山區變得比較明顯一點。到了周日至下周一，改吹偏東風到東南風，預計這段時間東半部水氣有增多，會有短暫陣雨出現；西半部還是維持晴朗炎熱天氣，但是中午過後山區和中南部地區午後雷雨現象變得明顯。下周二水氣又是逐漸減少，東半部有零星陣雨，西半部留意午後雷雨。

未來一段時間溫度還是偏高，劉宇其表示，所以要特別提醒，中午前後留意防曬、慎防熱傷害。今天稍微有東北風下來，台北高溫31至32度左右，沒有像前幾天那麼高，不過在新竹以南的內陸地區還是可能來到35度左右高溫，今天持續針對台南發布高溫資訊。

劉宇其表示，明天東北季風減弱，溫度進一步回升，35度區域變得更大了，西半部內陸地區都有可能35、36度高溫。這樣的狀況會持續到連假期間。

他說，周六基隆北海岸及馬祖有長浪發生的機率，連假期間前往海邊活動注意安全。明天前適逢年度大潮，新北至台中沿海及澎湖、金門、馬祖漲潮期間水位偏高，大家避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留，並注意海水倒灌與局部淹水等狀況。