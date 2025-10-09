人生難免疼痛？疼痛是身體警訊 磁力止痛新模式 但這些狀況不適合

運動傷害、韌帶受損、半月板破裂或長期姿勢不正確引起的肩頸僵硬、背部緊繃等病症，民眾若需復健，可能因疼痛等因素難以堅持。近年臨床上出現利用磁力止痛、輔助肌力的治療方式，但並非所有人都適用。若有植入金屬物，裝心律調節器都不適用，疼痛部位在頭部與心臟區域，或發燒與急性感染皆不適合。

北醫附醫物理治療師葉惠敏表示，慢性疼痛已成最容易影響現代人生活品質的問題之一，長期疼痛不適，不僅會限制日常生活，還會引發焦慮、憂鬱、失眠等情緒問題。但疼痛也是一種警訊，如果身體已經出現明顯的疼痛感，經休息後都無法改善，千萬選擇長期忍受，應尋求醫師與治療師的協助改善疼痛，避免日常生活因疼痛受限。

葉惠敏表示，傳統上克服慢性疼痛，多是仰賴服用或注射止痛藥。透過磁生電、電可放鬆肌肉的原理，高能量磁場治療儀（SIS）運用特殊線圈產生高強度磁場（2.5特斯拉），能深入約10公分，刺激神經和肌肉，引發收縮與放鬆，達到止痛、放鬆與功能恢復的效果。治療過程非侵入性、可改善急慢性疼痛、幫助肌肉放鬆、肌力強化等。

在北醫附醫接受治療的周姓男子，因半月板破裂、韌帶受傷需要手術，術後因大腿後側長期緊繃，導致無法平躺入睡，他經醫師建議，接受高能量磁場治療，走路時不再疼痛，膝蓋能伸直。

不過，並非所有人都可以接受高能量磁場治療，葉惠敏表示，如果治療部位植入金屬物，或是本身有裝心律調節器都不適合使用，疼痛部位在頭部與心臟區域，或有惡性腫瘤、發燒與急性感染，以及懷孕婦女，身體正處於出血或使用藥物幫浦治療，都不建議接受。女性經期、感覺異常、癲癇、肺功能不全等，也需要經評估後才能使用。