快訊

免費貼圖13款！還有GU表情貼、主題背景直接用 這款終身免費

中職／李振昌獲東山再起獎 克服車禍重創→連21場無失分

MLB／斯萊特勒隊史第1人級好投也沒救 洋基慘遭藍鳥4戰淘汰

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄捷運、台鐵站內未設「輕軌到站資訊面板」 旅客嘆不便

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻／高雄即時報導
高雄市可轉乘輕軌的捷運站、台鐵站仍缺乏即時轉乘資訊面板，造成許多通勤族、旅客準備出站時不知道輕軌資訊，無法判斷是否能即時趕上將到站輕軌。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄市可轉乘輕軌的捷運站、台鐵站仍缺乏即時轉乘資訊面板，造成許多通勤族、旅客準備出站時不知道輕軌資訊，無法判斷是否能即時趕上將到站輕軌。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄輕軌成圓後，運量逐年提升，今年上半年總運量達667萬，每日平均有高達3.69萬人次搭乘；但市議員發現，全市可轉乘輕軌的捷運站、台鐵站仍缺乏即時轉乘資訊面板，造成許多通勤族、旅客準備出站時不知道輕軌資訊，無法判斷是否能趕上將到站輕軌，「到底是要用跑的？還是走的？」交通局坦承目前僅有公車資訊，將儘速研議設置。

市議員張博洋說，高雄大眾運輸已漸趨成熟，但許多民眾發現從捷運轉乘輕軌、台鐵轉乘輕軌時，在準備出站體卻無法得知輕軌即時到站資訊，例如紅線凹子底站轉乘輕軌，旅客準備出站前，無法在站內找到即時資訊，對於上下班通勤乘客或趕時間旅客相當不便，「不知道下一班輕軌何時要來？到底要是用跑的？還是走的？」

此外，台鐵科工館、鼓山站也能轉乘輕軌，但地下站體也未設置轉乘資訊看板。張博洋認為，相較北捷如板南線府中站在各出口處設置公車即時看板，高雄市仍沒有做好；他認為高雄各捷運、台鐵轉乘輕軌的站點應廣設即時資訊看板，提升旅客出行體驗、減少焦慮感，也能增加出行效率，且面板應設置在明顯出入口位置，方便所有人查看。

交通局長張淑娟表示，目前高雄各捷運站已有公車轉乘資訊面板，顯示該處出口的公車路線和到站資訊，但目前仍未建置輕軌資訊，市府將會和高雄捷運公司討論，在市府租用的LED面板上加入輕軌資訊，工程處理上不難，而台鐵各站點需考量成本問題，未來會加強和台鐵公司協商。

高雄市可轉乘輕軌的捷運站、台鐵站仍缺乏即時轉乘資訊面板，造成許多通勤族、旅客準備出站時不知道輕軌資訊，無法判斷是否能即時趕上將到站輕軌。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄市可轉乘輕軌的捷運站、台鐵站仍缺乏即時轉乘資訊面板，造成許多通勤族、旅客準備出站時不知道輕軌資訊，無法判斷是否能即時趕上將到站輕軌。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄輕軌 台鐵 捷運公司

延伸閱讀

國慶晚會在台中 周邊道路實施交通管制

基北北桃通勤族有福了！iRent推出TPASS月票專屬優惠活動

新北大巨蛋效應 淡海輕軌北延評估可望啟動

高雄凱旋、中華路改善排水 確保輕軌行車安全

相關新聞

國慶連假天氣曝 賈新興：娜克莉颱風路徑類似哈隆 下周六再有東北季風

明天國慶日，展開為期3天的國慶連假。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hs...

旅客施暴頻傳 台鐵推1新規告到底：動手動腳就是犯罪

台鐵旅客施暴事件頻傳，五權站6日發生旅客無票男拒驗票，竟將站務員推下月台，當時有列車進站，幸是對向軌道，站務員逃過死劫，...

交通部擬修法 多元計程車機場載客明年上半年試辦

桃園機場今年六月才發生白牌車攬客拒檢，導致西班牙籍旅客受傷，九月再發生白牌車違規載客拒檢，造成香港旅客受傷，航警連開八槍...

TPASS 2.0+中長途國道客運月搭4次回饋3成 預計12月上路

為減輕通勤交通負擔，吸引民眾搭乘國道客運，交通部長陳世凱表示，公路局正在規畫TPASS二點○Plus案，針對行駛里程七十...

娜克莉複製哈隆路徑「更近琉球九州」 國慶連假很夏天 下周末恐大降溫

娜克莉颱風昨天下午在關島西北方海面生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，由於它的北方有...

黃斑部病變初期難察覺 健保給付藥劑終身僅14劑、限5年用完 醫盼放寬

隨高齡化趨勢明顯，國內黃斑部病變患者增加，視網膜醫學會理事長、新光醫院視網膜中心主任鄭成國表示，黃斑部病變速度快，且病變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。