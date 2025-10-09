高雄捷運、台鐵站內未設「輕軌到站資訊面板」 旅客嘆不便

高雄輕軌成圓後，運量逐年提升，今年上半年總運量達667萬，每日平均有高達3.69萬人次搭乘；但市議員發現，全市可轉乘輕軌的捷運站、台鐵站仍缺乏即時轉乘資訊面板，造成許多通勤族、旅客準備出站時不知道輕軌資訊，無法判斷是否能趕上將到站輕軌，「到底是要用跑的？還是走的？」交通局坦承目前僅有公車資訊，將儘速研議設置。

市議員張博洋說，高雄大眾運輸已漸趨成熟，但許多民眾發現從捷運轉乘輕軌、台鐵轉乘輕軌時，在準備出站體卻無法得知輕軌即時到站資訊，例如紅線凹子底站轉乘輕軌，旅客準備出站前，無法在站內找到即時資訊，對於上下班通勤乘客或趕時間旅客相當不便，「不知道下一班輕軌何時要來？到底要是用跑的？還是走的？」

此外，台鐵科工館、鼓山站也能轉乘輕軌，但地下站體也未設置轉乘資訊看板。張博洋認為，相較北捷如板南線府中站在各出口處設置公車即時看板，高雄市仍沒有做好；他認為高雄各捷運、台鐵轉乘輕軌的站點應廣設即時資訊看板，提升旅客出行體驗、減少焦慮感，也能增加出行效率，且面板應設置在明顯出入口位置，方便所有人查看。