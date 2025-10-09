影／金價飆！黃金博物館220公斤「大金磚」價值快9億…21年翻10倍

快訊

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
新北市黃金博物館鎮館之寶「大金磚」，重220.3公斤，今日金磚前標示金價每公克3986元，身價再創新高，今天價值已達8億7811多萬元。圖／新北市立黃金博物館提供
新北市黃金博物館鎮館之寶「大金磚」，重有220.3公斤，是遊客到博物館必摸的寶貝，身價逐年飆升，近日金價又創新高，今日金磚前標示金價每公克3986元，身價再創新高。21年來，價值已從9千多萬漲到今天的8億7811多萬元，飆快10倍，民眾直呼「天價」，搶摸沾福氣。

黃金博物館的大金磚，今天標示每公克金價3986元，220公斤價值8億7811多萬元。大金磚當年是以真空鑄造法取代澆鎔法，以小金塊冶成大金磚，金磚上面鑄刻有999.9的成色及造幣廠標誌、編號。

21年來金價不斷飆升，市值從到館時的8千多萬，到民國95年時的1億1千多萬元，再到今天的8億7811多萬元，一路飆升。

大金磚民眾可觸摸，從保護罩左右兩側小孔伸進去，直接摸到大金磚，沾喜氣、祈福帶財運，是館內最具人氣的展品，最近來摸的人潮增多。

館方表示，這塊大金磚是2004年中央銀行外借台北縣政府（現為新北市政府），是由中央造幣廠鎔鑄成的超大金磚，曾一度獲金氏世界紀錄認證為全球最大金磚，但2005年被日本靜岡縣伊豆市的「土肥金山」250公斤金磚超越。

近日因為金價飆高，吸引很多民眾來看這快9億多的黃金「長什麼樣子」，不少民眾關心防盗措施。館方說，「大金磚有最高安全級別展櫃，安全無虞」，防盜及維安系統都相當周全。

館方全天24小時都有保全人員駐守，配置科技設備監控，外層是強化防彈玻璃框罩住大金磚。很多民眾摸了又摸沾財氣，一位民眾說，無論如何用力，金磚都絲毫紋風不動。

金瓜石、九份礦山採金興盛時期有「東亞第一金礦山」美譽，大金磚深受喜愛，中秋節就吸引很多人潮。國慶連假除有系列活動外，館內還有深受遊客喜愛的淘金、坑道、台車體驗，以及多媒體沉浸式VR互動，帶大家重返採礦年代，發現礦山的多元面貌。黃金博物館展覽資訊及最新活動詳情可參考黃金博物館官網。

新北市黃金博物館鎮館之寶「大金磚」，重220.3公斤，今日金磚前標示金價每公克3986元，身價再創新高，今天價值已達8億7811多萬元。本報資料照片
新北市黃金博物館鎮館之寶「大金磚」，重220.3公斤，今日金磚前標示金價每公克3986元，身價再創新高，今天價值已達8億7811多萬元。本報資料照片
