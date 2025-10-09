台南第12例登革熱境外移入 柬埔寨發病返國確診
台南市政府衛生局今天公布台南今年第12例登革熱境外移入病例，個案是東區自強里一名40多歲男子，長期在柬埔寨工作，9月16日發病後返國就醫確診。
衛生局今天指出，個案長期在柬埔寨工作，9月16日出現發燒、關節肌肉酸痛、嘔吐、腹瀉及食慾不振等症狀後，在當地診所就醫，9月28日返國從桃園機場入境，再前往成大醫院就診，登革熱快篩及PCR為陰性，抗體陽性，1週後二次採血檢驗，抗體4倍上升確診。
衛生局表示，個案病毒血症期不在國內，對社區不具威脅性，防疫團隊9月29日獲報時，已完成衛教關懷和居住地環境巡檢、病媒蚊孳清等措施。
根據衛生福利部疾病管制署資料顯示，目前國際間登革熱疫情仍嚴峻，截至昨天，國內累計195例登革熱境外移入病例，其中台南市12例，來源以印尼、越南、菲律賓及泰國為主。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言