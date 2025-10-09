百貨公司「禁帶寵物」？他爽嗆毛小孩沒貢獻 網友看法兩極戰翻

有一名網友在論壇Dcard以「看到禁帶寵物有種莫名爽感」為題發文，分享自己對百貨公司禁止攜帶寵物的看法，並貼出一張百貨公司「禁帶寵物」告示牌照片，引發網友間的熱烈討論。該網友在文中對部分飼主的行為表達不滿，並提出對寵物在公共空間的優先權之質疑。

該網友表示，近期看到一篇有關帶寵物乘坐電梯的文章，認為毛小孩和嬰兒在公共空間的優先權無法相提並論。他指出，寵物在密閉空間可能造成不適，且老人、小孩、孕婦及殘疾人士應享有優先權。他更進一步指出，毛小孩壽命不長，「對社會沒有任何貢獻的可能」，並表示寵物不具身分證及公民權，無法與人類相比。

此言論一出，迅速引來網友熱議。多數人表示認同該網友的觀點，認為公共場所應有秩序規範。一名網友留言：「我很愛狗，家裡養了三隻，但我也覺得狗放在社會上不能壓過人的權利，可以對狗好，但不能為了狗犧牲任何人的權益，有些飼主真的搞不清楚狀況。」另一名網友則指出：「之前上班的地方是超市，有些飼主真的很沒有水準，都說了裡面不可以帶寵物進來，你要帶只能抱在手上，有些飼主還放在購物籃裡，被我說不行還會不爽。」

然而，也有不少網友對原PO的言論提出反駁。一名網友留言：「嫌狗對社會沒貢獻，那你對社會有什麼貢獻了？」另一名網友則表示：「其他你的論點我不予置評，但說毛小孩對社會完全沒有貢獻我就有意見了。」還有網友憤憤不平地回應﹕「所以依你的意思是說，緝毒犬、救災犬都沒貢獻？真冷漠啊！養一條狗都比養你能讓人感到溫暖。」部分網友甚至提出「禁寵物不如禁小孩」的看法。

此外，也有網友提出中立觀點。一名網友表示：「我沒小孩沒寵物，中立一點說，社會上的貓狗多數比小孩乖，飼主大部分也都比恐龍家長知道怎麼管教。」另一名飼主留言：「我自己很喜歡貓狗寵物，但是對人多擁擠還要推著推車載貓狗去擋路的感到很厭煩。」另有網友指出：「家裡有養狗狗，但是我也不喜歡所謂的寵物友善餐廳，在外吃飯用餐的地方就是要乾淨衛生好嗎，不然就是請飼主去專門寵物餐廳啊。」

根據了解，目前該百貨公司並非全面「禁止」寵物進入，而是執行「禁止寵物落地」政策。飼主可將寵物放置於提籠或推車中入內逛街。此政策適用於絕大多數分店，但百貨內餐廳的規定可能有所不同，且飼主需確保寵物不影響其他顧客。