「雇主隱匿無薪假黑數」未通報怕曝光 洪申翰允絕不公布公司名

美國對全球實施對等關稅新稅率已於8月7日上路，台美目前仍在持續密切磋商談判中，但因關稅因素實施減班休息（俗稱無薪假）的事業單位與人數均持續增加中。立委接獲陳情，有雇主隱匿無薪假黑數未通報，導致勞工補貼看得到吃不到。勞動部長洪申翰表示，仍鼓勵雇主主動通報，避免影響勞工申請相關補貼的權益。

關稅海嘯對就業市場的衝擊急遽加深，勞動部10月初公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，共計398家企業、8505人實施無薪假，較上期增加65家、1171人。其中受美國對等關稅影響的事業單位有310家、7755人，較上期再增1509人，製造業仍是重災區。

立法院衛環委員會今天邀請勞動部部長針對「因關稅造成我國市場就業及勞動環境衝擊之影響及因應對策」進行專題報告，並備質詢。

立委陳昭姿表示，因為對等關稅的原因，現在除了半導體外其他事業都慘兮兮，甚至傳產大廠默許員工兼職跑外送，勞動部推出許多就業安定措施，但很多公司確實沒有通報減班休息，導致勞工補貼看得到吃不到。

洪申翰對此表示，相關補助措施需要有名單才能受理申請與核發，有些公司不通報是擔心被公布名字，進而影響公司聲譽，近期一直有主動訪視產業，也承諾絕對不會公布企業名字，但仍鼓勵企業應該要主動通報，後續勞工申請相關補助的權益才不會受到影響。

根據「因關稅造成我國市場就業及勞動環境衝擊之影響及因應對策」專題報告指出，勞動力發展署所屬各分署自主動訪視關懷廠商，經統計自今年4月9日至10月1日止，已訪視2萬619家，其中表達受到美國對等關稅影響者計3825家，其中以金屬製品製造業、機械設備製造業及塑膠製品製造業為多。

洪申翰表示，另為鼓勵減班休息勞工利用減班休息時段持續發展個人所需技能，勞動部已訂有充電再出發訓練計畫提供相關協助。又為因應國際情勢可能影響，於今年7月4日增訂減班休息勞工再充電計畫，勞工利用減班期間參加訓練課程，得於減班前後的薪資差額內，依實際參訓時數申請訓練津貼，每月最高1萬7210元。

另針對減班前平均月投保薪資在3萬300元以下的全時勞工，同樣可依實際參訓時數申請訓練津貼，每月最高補助2280元；另補助事業單位辦訓費用，亦加碼提高至350萬元。

洪申翰說，為盡速協助失業勞工重返職場，又為因應國際情勢影響，已於今年9月30日起推動勞工就業通計畫，放寬適用對象鼓勵雇主僱用受影響產業失業勞工，並同時透過跨域津貼及就業獎勵協助失業勞工順利再就業。