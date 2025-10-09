快訊

免費貼圖13款！還有GU表情貼、主題背景直接用 這款終身免費

中職／李振昌獲東山再起獎 克服車禍重創→連21場無失分

MLB／斯萊特勒隊史第1人級好投也沒救 洋基慘遭藍鳥4戰淘汰

出國避雷！專家一致認證飛機「最爛座位」就在這排：又吵又晃

聯合新聞網／ 綜合報導
根據多位專家說法，若想讓旅程平穩、安靜又舒適，「飛機最後一排」是最該避免的位置之一。 圖／ingimage
根據多位專家說法，若想讓旅程平穩、安靜又舒適，「飛機最後一排」是最該避免的位置之一。 圖／ingimage

每逢連假或旅遊旺季，許多人會選擇搭飛機出國玩，不過選對座位，可能比你想得還重要。根據外媒「Daily record」與多位旅遊專家的說法，若想讓旅程平穩、安靜又舒適，「飛機最後一排」是最該避免的位置之一。

專家點名最爛座位：靠近廁所、亂流晃最兇

英國旅遊公司Holidays Thomas Cook的數位總監尼可拉斯・史密斯（Nicholas Smith）表示：「最後一排座位通常不太受歡迎，不但靠近廚房與廁所，服務會變慢，餐點選擇也較少。遇到亂流時，後方的晃動感也最明顯。」他也提醒，如果容易暈機或對座位很在意的乘客，最好在訂票時加購選位，通常是值得的投資。

史密斯也建議，搭機前應思考自身需求，例如：容易焦慮或怕亂流的人，可選擇靠近機翼的座位，比較穩定；趕轉機的乘客，則適合選機頭靠走道位，方便快速離開；兩人同行的情侶，可預約三人座排的「窗＋走道」組合，中間位可能因此空下來，擁有更多空間。

旅遊部落客也說：後排最吵、上下機最慢

旅遊部落格《The Gap Decaders》創辦人伊茲・尼可斯（Izzy Nicholls）也持相同看法。她指出，後排座位通常靠近引擎與機組人員的工作區，因此噪音大、活動多，還要等到最後才能登機與下機，整體體驗大打折扣。

她補充，如果想要更安靜的飛行體驗，可以選擇機頭位置，因為遠離廁所與主要走道，干擾最少。「選機頭的走道座位，也方便伸展雙腿與自由移動，不用頻繁打擾他人，長途飛行會舒服許多。」

後排不只晃又吵 還最缺行李空間

除了噪音與晃動問題，後排座位還有另一個大缺點：收納空間不足。

行李寄存平台Stasher 的執行長雅各・韋德本・戴伊（Jacob Wedderburn-Day）指出：「靠近廚房和廁所的座位區，機組人員常會將物品放在頭頂的置物櫃，導致乘客行李沒地方放，可能還得拿到幾排外收納。」

他也建議，盡量避免選擇在隔板後方的座位，因為這些位置通常也沒有完整的儲物空間。

旅遊顧問總結：這些位置最該避開

旅遊平台 Transfeero 顧問安德莉亞・普拉塔尼亞（Andrea Platania）也總結：「飛機最後一排是整架飛機中最不受歡迎的位置之一。這些座位不僅無法完全後仰，還靠近廁所與噪音源，更容易影響旅途心情。」她也補充，除非與親友一起同行，否則中間位也不建議選擇。

搭飛機 座位區 出國旅遊 機票 航空業

延伸閱讀

殲10擊落印度多機？ 巴基斯坦總統再讚中武器「異常出色」

過夜飛機停放量能吃緊 桃園機場急增臨時停機坪 年底完工啟用

中職／李珠珢FA菜鳥球季給自己100分 完成滿滿中場舞連搭飛機都在編舞

影／達美航空驚傳兩機滑行時相撞！機翼斷裂、擋風玻璃破裂畫面曝

相關新聞

國慶連假天氣曝 賈新興：娜克莉颱風路徑類似哈隆 下周六再有東北季風

明天國慶日，展開為期3天的國慶連假。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hs...

旅客施暴頻傳 台鐵推1新規告到底：動手動腳就是犯罪

台鐵旅客施暴事件頻傳，五權站6日發生旅客無票男拒驗票，竟將站務員推下月台，當時有列車進站，幸是對向軌道，站務員逃過死劫，...

交通部擬修法 多元計程車機場載客明年上半年試辦

桃園機場今年六月才發生白牌車攬客拒檢，導致西班牙籍旅客受傷，九月再發生白牌車違規載客拒檢，造成香港旅客受傷，航警連開八槍...

TPASS 2.0+中長途國道客運月搭4次回饋3成 預計12月上路

為減輕通勤交通負擔，吸引民眾搭乘國道客運，交通部長陳世凱表示，公路局正在規畫TPASS二點○Plus案，針對行駛里程七十...

娜克莉複製哈隆路徑「更近琉球九州」 國慶連假很夏天 下周末恐大降溫

娜克莉颱風昨天下午在關島西北方海面生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，由於它的北方有...

黃斑部病變初期難察覺 健保給付藥劑終身僅14劑、限5年用完 醫盼放寬

隨高齡化趨勢明顯，國內黃斑部病變患者增加，視網膜醫學會理事長、新光醫院視網膜中心主任鄭成國表示，黃斑部病變速度快，且病變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。