出國避雷！專家一致認證飛機「最爛座位」就在這排：又吵又晃

每逢連假或旅遊旺季，許多人會選擇搭飛機出國玩，不過選對座位，可能比你想得還重要。根據外媒「Daily record」與多位旅遊專家的說法，若想讓旅程平穩、安靜又舒適，「飛機最後一排」是最該避免的位置之一。

專家點名最爛座位：靠近廁所、亂流晃最兇

英國旅遊公司Holidays Thomas Cook的數位總監尼可拉斯・史密斯（Nicholas Smith）表示：「最後一排座位通常不太受歡迎，不但靠近廚房與廁所，服務會變慢，餐點選擇也較少。遇到亂流時，後方的晃動感也最明顯。」他也提醒，如果容易暈機或對座位很在意的乘客，最好在訂票時加購選位，通常是值得的投資。

史密斯也建議，搭機前應思考自身需求，例如：容易焦慮或怕亂流的人，可選擇靠近機翼的座位，比較穩定；趕轉機的乘客，則適合選機頭靠走道位，方便快速離開；兩人同行的情侶，可預約三人座排的「窗＋走道」組合，中間位可能因此空下來，擁有更多空間。

旅遊部落客也說：後排最吵、上下機最慢

旅遊部落格《The Gap Decaders》創辦人伊茲・尼可斯（Izzy Nicholls）也持相同看法。她指出，後排座位通常靠近引擎與機組人員的工作區，因此噪音大、活動多，還要等到最後才能登機與下機，整體體驗大打折扣。

她補充，如果想要更安靜的飛行體驗，可以選擇機頭位置，因為遠離廁所與主要走道，干擾最少。「選機頭的走道座位，也方便伸展雙腿與自由移動，不用頻繁打擾他人，長途飛行會舒服許多。」

後排不只晃又吵 還最缺行李空間

除了噪音與晃動問題，後排座位還有另一個大缺點：收納空間不足。

行李寄存平台Stasher 的執行長雅各・韋德本・戴伊（Jacob Wedderburn-Day）指出：「靠近廚房和廁所的座位區，機組人員常會將物品放在頭頂的置物櫃，導致乘客行李沒地方放，可能還得拿到幾排外收納。」

他也建議，盡量避免選擇在隔板後方的座位，因為這些位置通常也沒有完整的儲物空間。

旅遊顧問總結：這些位置最該避開

旅遊平台 Transfeero 顧問安德莉亞・普拉塔尼亞（Andrea Platania）也總結：「飛機最後一排是整架飛機中最不受歡迎的位置之一。這些座位不僅無法完全後仰，還靠近廁所與噪音源，更容易影響旅途心情。」她也補充，除非與親友一起同行，否則中間位也不建議選擇。