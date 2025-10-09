娜克莉複製哈隆路徑「更近琉球九州」 國慶連假很夏天 下周末恐大降溫

娜克莉颱風昨天下午在關島西北方海面生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，由於它的北方有哈隆颱風，使得太平洋高壓在日本附近有較為顯著的弱點，因此未來娜克莉颱風也將沿著這個弱點逐漸北上，預估明後天接近琉球群島北部、九州東南方海面一帶，周日之後將大角度往東北到東北東方向迴轉，朝向日本南方、東南方海面迅速遠去。

路徑上跟哈隆颱風有些類似，吳聖宇表示，只是較為偏西，更靠近琉球、九州一帶。不過，因為娜克莉的強度發展較弱，範圍也小得多，因此對於台灣的天氣仍然沒有明顯影響。

吳聖宇表示，它的外圍環流卻可能影響琉球北部、九州南部、東南部的天氣，後續也可能配合西風帶內的冷空氣在日本附近形成鋒面系統，為本州太平洋側以及四國帶來局部較大的雨勢，提醒國慶連假期間要去日本的民眾仍要注意娜克莉颱風的影響。

今年入秋第一波由北方大陸地面高壓帶來的東北季風昨天正式抵達台灣，吳聖宇表示，雖然地面高壓的位置非常偏北，是由大陸華北往東走向大陸東北再繼續東移，不過仍然造成台灣附近的東北風增強，也被定為入秋首波的東北季風。

迎風面地區有局部短暫陣雨，一直到今天上午有些地方出現降雨。吳聖宇表示，溫度方面，在昨天季風剛抵達北部的時候一度有較明顯的降溫，台北測站中午12時20分起1小時之間氣溫從33.2度陡降到28.0度，不過隨後就反彈，接著一路在30度以下徘徊，今天清晨的溫度也在27至28度左右。

雖然東北季風很弱，吳聖宇表示，但從觀測上，還是有反應出它的到來。今天清晨台灣本島的最低溫出現在新竹關西的19.9度，其次是花蓮鯉魚潭的21.0度，從苗栗以北到東半部空曠地區低溫大約普遍在21至23度之間，還是稍微有點涼意的感覺。

風力方面也有較強的陣風出現，吳聖宇表示，過去24小時在桃竹沿海、恆春半島以及綠島蘭嶼一帶都有觀測到8級或以上的陣風發生情況。

吳聖宇表示，今天大陸高壓中心由大陸東北繼續向東移動，台灣附近仍是受到東北季風影響，迎風面大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮一帶仍有局部短暫陣雨機會，其他地方為多雲到晴，中南部山區午後有局部短暫陣雨。

溫度方面，吳聖宇表示，桃園、大台北到東半部地區白天高溫31至33度，不過雲層較厚的地方有機會只到30度上下，新竹及以南地區白天高溫則仍有32至34度，局部地區有35至36度或以上高溫出現的機會。

今晚到明天清晨，中北部、東半部低溫預報在25至27度之間，空曠地區仍有機會降到21至23度，南部地區低溫26至28度，空曠地區低溫23至25度。他說，各地日夜溫差有比較大一點，早出晚歸要注意。

吳聖宇表示，明天北方的大陸高壓中心已經繼續東移往日本北方移動，台灣附近東北季風逐漸減弱，不過風向轉偏東風的時間跟先前預期相比延後了不少，跟娜克莉颱風靠近琉球群島有關。

可能一直到周末，台灣附近都還是比較弱的東北風到東北東風，不過，吳聖宇表示，天氣方面仍會逐漸回到比較偏夏季型，東半部有局部短暫陣雨，西半部則是大致晴朗穩定，午後山區有局部短暫陣雨。

吳聖宇表示，雖然出現非常顯著午後對流的機會已經降低許多，到山區活動仍要注意午後的天氣變化。

溫度方面則是白天普遍較為炎熱，吳聖宇表示，各地高溫有32至35度，局部地區仍可能超過36度或以上，雖然國慶連續假期天氣適合出遊，不過白天外出還是要做好防曬、防中暑的準備。

夜晚清晨在中北部、東半部地區低溫25至27度，空曠地區仍有機會降到21至23度或以下。吳聖宇表示，這有些夜間無雲、風小的輻射冷卻作用因素存在所造成，南部地區低溫則是在26至28度，空曠地區23至25度左右，日夜溫差還是存在。

吳聖宇表示，下周一之後，一直到下周五，台灣附近大致為高壓迴流的偏東風為主，雖然下周三、下周四可能有很弱的東北季風下來，但是似乎比目前影響台灣的這一波還要更不明顯。

真正比較顯著、強勢的東北季風，仍要等到下周末才會南下來到台灣附近，吳聖宇表示，前緣也可能伴隨鋒面系統掠過台灣北部、東部海面，預期到時候不論是天氣、溫度等都會有比較明顯的變化，尤其是在北部、東半部地區，後續預報變化值得持續留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。