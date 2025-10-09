上班注意！中和新蘆線車門異常 北捷列車調整班距

台北捷運中和新蘆線在上班上學的早上7時26分，由台北橋站往南勢角方向，突然列車要求乘客下車，不少民眾卡在月台。北捷表示，經查是異物卡住單一車門所致，請1千名乘客改換列車，並調整班距。

民眾拍下月台層擠滿人的影片，民眾表示，不少人下車後立刻改搭公車，就連中和新蘆線沿線站點也受到影響。

北捷表示，上午7時26分中和新蘆線台北橋站往南勢角方向一部列車，因異物卡住單一車門導致無法關閉，行控中心依照SOP請車上約1000名旅客換乘下一部列車，並調度列車加強疏運旅客，處理時間約4分半，目前班距調整中。

北捷呼籲，旅客進入車廂後盡量往內部移動、把後背包改為手提，同時與車門保持適當的距離，並且注意保管自身物品，共同維護車門開關的順暢。