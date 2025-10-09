這4種鱸魚你分得出嗎？漁業達人教你1眼辨識

嘉義縣是全國最大的鱸魚產地，養殖面積達393.12公頃、年產量1萬2950公噸，占全國55.6%，年產值超過17億元。縣內東石、布袋與義竹等3鄉鎮盛產鱸魚，其中義竹鄉新店養殖區最集中，得天獨厚的鹹淡水交會環境與溫暖氣候，孕育出品質優良的鱸魚。不過，市場上常見的4種鱸魚外觀相似，一般人難以分辨。

嘉縣府農業處漁業科長張建成指出，嘉義主要養殖的鱸魚包括「七星鱸」、「金目鱸」、「加州鱸」與「銀花鱸」，每種特徵與口感都不同。雖然4種鱸魚外觀相似，但只要掌握「眼金金、尾圓圓」是金目鱸、「黑點明顯」是七星鱸、「條紋清晰」是銀花鱸、「斑點墨綠」是加州鱸，就能快速辨認。

七星鱸是最普遍的品種，尾鰭呈叉形、體側散布黑點，是辨識重點。肉質紮實有彈性，最適合清蒸或煮湯，因此常成為坐月子或術後調養湯品主角。

金目鱸是嘉義養殖量最多的魚種，眼睛呈金黃色、尾鰭近圓形。肉質細嫩、油脂適中，適合清蒸、煮湯或乾煎，是家庭餐桌上最常見的鱸魚品種。

銀花鱸又稱條紋鱸，體側有7至8條暗色條紋，尾鰭同樣為叉形。魚肉細緻、清甜，尤其適合用來清蒸或搭配簡單佐料，吃出原味鮮美。

加州鱸（大口黑鱸）外觀最顯眼，背部呈墨綠色、體側有淡綠色斑點，腹部飽滿圓厚。肉質油潤、風味濃郁，適合紅燒或乾煎，也能製成異國風料理如檸檬魚。

張建成說，嘉義縣鱸魚不僅品種齊全，品質更是全國第一。縣府近年推動「嘉義優鮮」品牌，協助業者取得BAP與ASC國際養殖驗證，讓嘉義金目鱸成為好市多、主婦聯盟等通路的主力商品，成功打響「嘉義鱸魚」的金字招牌。