快訊

旅客施暴頻傳 台鐵推1新規告到底：動手動腳就是犯罪

人質獲釋、以軍後撤！川普宣布以色列與哈瑪斯批准和平計畫第一階段

全真瑜伽無預警倒閉 嘉義分館停業留3大爛攤待解　

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
全真瑜伽健身無預警宣布全面停業並進入破產清算程序，位於嘉義市秀泰生活廣場6、7樓的嘉義分館停業，嘉義秀泰生活廣場貼公告，突如其來的倒閉事件，衍生出會員權益、勞資糾紛及租賃關係3大爛攤，市府緊急介入處理中。記者魯永明／攝影
全真瑜伽健身無預警宣布全面停業並進入破產清算程序，位於嘉義市秀泰生活廣場6、7樓的嘉義分館停業，嘉義秀泰生活廣場貼公告，突如其來的倒閉事件，衍生出會員權益、勞資糾紛及租賃關係3大爛攤，市府緊急介入處理中。記者魯永明／攝影

台灣知名連鎖健身品牌「全真瑜伽健身」1日無預警宣布全面停業並進入破產清算程序，消息震驚全台。位於嘉義市秀泰生活廣場6、7樓的嘉義分館停業，大門深鎖，嘉義秀泰生活廣場貼公告，突如其來的倒閉事件，衍生出會員權益、勞資糾紛及租賃關係3大爛攤，市府緊急介入處理中。

市府消保官指出，目前已接獲14名會員投訴，主要訴求是退費及合約保障。依規定，會員可依「健身中心定型化契約」及「健身教練服務定型化契約」內容，向全真瑜伽的履約保證機構陽信銀行申請債權申報，參與保證金分配與退款程序。市府呼籲會員保留合約及繳費證明，以利日後申請。

除消費爭議外，全真嘉義分館約有30名員工向市府社會處，申請勞資爭議調解，指控公司積欠薪資與資遣費。社會處已排定調解日期，通知資方代表出席。勞動部提醒，若確定資方積欠工資，勞工可依「積欠工資墊償條例」向所在地縣市府勞工單位申請墊償，保障基本權益。

另一方面，嘉義秀泰生活廣場日前公告，已於9月底終止租約。據了解，全真嘉義分館積欠約半年租金400萬元，會員高峰期曾達4、5千人，目前仍有約2800名會員權益待處理，館內設備多數仍留在場內。部分會員希望秀泰能協助媒合新業者承接，延續使用空間並保障已付費會員的權益。

全真瑜伽無預警歇業引起各界譁然，不少會員憤怒表示，嘉義分館是他們長期運動、紓壓的重要去處，突然停業讓人措手不及。市府強調，將持續督促資方與保證機構依程序處理退款與薪資爭議，並呼籲消費者密切注意後續公告，以維護自身權益。

嘉義 全真 健身

延伸閱讀

諸羅記玩具城熄燈倒數 嘉義人30年童年回憶見證政治史

鐵路上上下下太離譜 立委陳冠廷籲交通部嘉義大林段納入高架化

張榮味、林水樹力挺 郝龍斌嘉義東石造勢爭取黨員支持

花蓮洪災嘉義人愛心源源不斷 文財殿加碼慰問金總援助突破1324萬元

相關新聞

國慶連假天氣曝 賈新興：娜克莉颱風路徑類似哈隆 下周六再有東北季風

明天國慶日，展開為期3天的國慶連假。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hs...

旅客施暴頻傳 台鐵推1新規告到底：動手動腳就是犯罪

台鐵旅客施暴事件頻傳，五權站6日發生旅客無票男拒驗票，竟將站務員推下月台，當時有列車進站，幸是對向軌道，站務員逃過死劫，...

交通部擬修法 多元計程車機場載客明年上半年試辦

桃園機場今年六月才發生白牌車攬客拒檢，導致西班牙籍旅客受傷，九月再發生白牌車違規載客拒檢，造成香港旅客受傷，航警連開八槍...

TPASS 2.0+中長途國道客運月搭4次回饋3成 預計12月上路

為減輕通勤交通負擔，吸引民眾搭乘國道客運，交通部長陳世凱表示，公路局正在規畫TPASS二點○Plus案，針對行駛里程七十...

今起至國慶連假北東飄雨 吳德榮：雙颱共存「大迴轉閃過日本」不共舞

明天開始國慶連假，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周六因微弱東...

國衛院最新研究：精神疾病患者壽命變短 藥酒癮者尤甚

精神疾病患者壽命變短，國衛院最新研究發現，與一般人相較，四十五歲以下思覺失調症或躁鬱症等族群平均少活十至十五年，藥癮、酒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。