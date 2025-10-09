全真瑜伽無預警倒閉 嘉義分館停業留3大爛攤待解　

台灣知名連鎖健身品牌「全真瑜伽健身」1日無預警宣布全面停業並進入破產清算程序，消息震驚全台。位於嘉義市秀泰生活廣場6、7樓的嘉義分館停業，大門深鎖，嘉義秀泰生活廣場貼公告，突如其來的倒閉事件，衍生出會員權益、勞資糾紛及租賃關係3大爛攤，市府緊急介入處理中。

市府消保官指出，目前已接獲14名會員投訴，主要訴求是退費及合約保障。依規定，會員可依「健身中心定型化契約」及「健身教練服務定型化契約」內容，向全真瑜伽的履約保證機構陽信銀行申請債權申報，參與保證金分配與退款程序。市府呼籲會員保留合約及繳費證明，以利日後申請。

除消費爭議外，全真嘉義分館約有30名員工向市府社會處，申請勞資爭議調解，指控公司積欠薪資與資遣費。社會處已排定調解日期，通知資方代表出席。勞動部提醒，若確定資方積欠工資，勞工可依「積欠工資墊償條例」向所在地縣市府勞工單位申請墊償，保障基本權益。

另一方面，嘉義秀泰生活廣場日前公告，已於9月底終止租約。據了解，全真嘉義分館積欠約半年租金400萬元，會員高峰期曾達4、5千人，目前仍有約2800名會員權益待處理，館內設備多數仍留在場內。部分會員希望秀泰能協助媒合新業者承接，延續使用空間並保障已付費會員的權益。

全真瑜伽無預警歇業引起各界譁然，不少會員憤怒表示，嘉義分館是他們長期運動、紓壓的重要去處，突然停業讓人措手不及。市府強調，將持續督促資方與保證機構依程序處理退款與薪資爭議，並呼籲消費者密切注意後續公告，以維護自身權益。