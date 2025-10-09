聽新聞
0:00 / 0:00
國慶連假天氣曝 賈新興：娜克莉颱風路徑類似哈隆 下周六再有東北季風
明天國慶日，展開為期3天的國慶連假。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，國慶連假大致午後零星短暫雨，周日至下周五環境偏東風，午後零星短暫雨，下周六起受第二波東北季風影響的機率。
近期天氣趨勢，賈新興表示，明天，受微弱東北季風影響的機率，北海岸至宜蘭有零星短暫雨，午後各地山區有零星短暫雨。周六東北季風減弱，午後各地山區有零星短暫陣雨。周日，午後桃園至台中、高屏及宜蘭有零星短暫陣雨。
賈新興表示，下周一，台南以南沿海有零星短暫雨，午後新竹以南及花東有零星短暫陣雨。下周二，高雄有局部短暫雨，午後苗栗以南山區、高屏及宜花東有零星短暫陣雨。
賈新興說，下周三，午後竹苗以南山區有零星短暫雨。下周四，午後北北基宜花東、台中以南山區及高屏有零星短暫陣雨。下周五，午後南投以南山區及宜花東有零星短暫陣雨。下周六有受東北季風影響的機率，午後桃園以北及宜蘭有局部短暫陣雨，竹苗以南山區及嘉義以南亦有零星短暫雨。
至於颱風動態，賈新興說，第23號颱風娜克莉預估其路徑跟哈隆颱風類似。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言