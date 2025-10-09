國慶連假天氣曝 賈新興：娜克莉颱風路徑類似哈隆 下周六再有東北季風

明天國慶日，展開為期3天的國慶連假。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，國慶連假大致午後零星短暫雨，周日至下周五環境偏東風，午後零星短暫雨，下周六起受第二波東北季風影響的機率。

近期天氣趨勢，賈新興表示，明天，受微弱東北季風影響的機率，北海岸至宜蘭有零星短暫雨，午後各地山區有零星短暫雨。周六東北季風減弱，午後各地山區有零星短暫陣雨。周日，午後桃園至台中、高屏及宜蘭有零星短暫陣雨。

賈新興表示，下周一，台南以南沿海有零星短暫雨，午後新竹以南及花東有零星短暫陣雨。下周二，高雄有局部短暫雨，午後苗栗以南山區、高屏及宜花東有零星短暫陣雨。

賈新興說，下周三，午後竹苗以南山區有零星短暫雨。下周四，午後北北基宜花東、台中以南山區及高屏有零星短暫陣雨。下周五，午後南投以南山區及宜花東有零星短暫陣雨。下周六有受東北季風影響的機率，午後桃園以北及宜蘭有局部短暫陣雨，竹苗以南山區及嘉義以南亦有零星短暫雨。

至於颱風動態，賈新興說，第23號颱風娜克莉預估其路徑跟哈隆颱風類似。