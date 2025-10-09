快訊

輝達在台總部最屬意仍是落腳雙北…中央幫找地 松南營區機會最大

今起至國慶連假北東飄雨 吳德榮：雙颱共存「大迴轉閃過日本」不共舞

大陸青海老虎溝山難 陸媒：唯一死者來自台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

旅客施暴頻傳 台鐵推1新規告到底：動手動腳就是犯罪

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵五權站站務員遭旅客推落落軌事故，導致該站員腿部受傷，所幸隨即爬上月台，沒有造成傷亡。圖／讀者提供
台鐵五權站站務員遭旅客推落落軌事故，導致該站員腿部受傷，所幸隨即爬上月台，沒有造成傷亡。圖／讀者提供

台鐵旅客施暴事件頻傳，五權站6日發生旅客無票男拒驗票，竟將站務員推下月台，當時有列車進站，幸是對向軌道，站務員逃過死劫，但腿部骨裂送醫。警方循線逮捕陳姓男子，依殺人未遂罪嫌送辦。台鐵公司表示，民事求償部分，台鐵公司已訂定「國營臺灣鐵路股份有限公司員工執行職務涉訟輔助規定」，補助各階段訴訟費用，並提供律師推薦與法律協助，絕不讓同仁孤單應戰。

「動手動腳就是犯罪」，「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專表示，不守規定，還推我們同仁下月台？這並非糾紛，而是犯罪。刑事責任為殺人未遂，屬非告訴乃論；民事求償方面，台鐵挺員工；鐵警聯防機制即時啟動，事件發生當下，鐵警系統立即啟動，警方數分鐘內抵達現場。

台鐵公司表示，同仁有避難權利，危險時請退避，依《職業安全衛生法》第18條，勞工發現有立即危險之虞，得停止作業及退避至安全場所，並立即向直屬主管報告。保護自己，就是最正確的行動。

「服務是我們的職責，守法是乘車的準則」。台鐵公司表示，針對惡意攻擊，台鐵絕不姑息，追究到底。

台鐵 殺人未遂 站務員

延伸閱讀

鐵路上上下下太離譜 立委陳冠廷籲交通部嘉義大林段納入高架化

上卡拉OK遭拒 醉男持碎酒瓶猛砸店員頭、頸殺人未遂起訴

押了！逃票把台鐵站員推落鐵軌 台中街友涉殺人未遂遭羈押

台鐵五權車站務員遭無票男推落軌 導致「腿部骨裂」今開刀

相關新聞

交通部擬修法 多元計程車機場載客明年上半年試辦

桃園機場今年六月才發生白牌車攬客拒檢，導致西班牙籍旅客受傷，九月再發生白牌車違規載客拒檢，造成香港旅客受傷，航警連開八槍...

TPASS 2.0+中長途國道客運月搭4次回饋3成 預計12月上路

為減輕通勤交通負擔，吸引民眾搭乘國道客運，交通部長陳世凱表示，公路局正在規畫TPASS二點○Plus案，針對行駛里程七十...

今起至國慶連假北東飄雨 吳德榮：雙颱共存「大迴轉閃過日本」不共舞

明天開始國慶連假，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周六因微弱東...

國衛院最新研究：精神疾病患者壽命變短 藥酒癮者尤甚

精神疾病患者壽命變短，國衛院最新研究發現，與一般人相較，四十五歲以下思覺失調症或躁鬱症等族群平均少活十至十五年，藥癮、酒...

台灣成超高齡社會 4策略救「骨」災

「台灣髖骨骨折發生率亞洲第一，骨鬆威脅不容輕忽！」多位專家憂心，台灣進入超高齡社會，骨鬆病患將倍數增加，一骨折，易帶來龐...

健康行動×永續未來／從餐桌到守護土地 實踐綠色生活

氣候危機不只是地球在發燒，健康也面臨危機。我們的飲食選擇、健康管理都和低碳生活有關，聯合報健康事業部將於10月18、19...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。