旅客施暴頻傳 台鐵推1新規告到底：動手動腳就是犯罪
台鐵旅客施暴事件頻傳，五權站6日發生旅客無票男拒驗票，竟將站務員推下月台，當時有列車進站，幸是對向軌道，站務員逃過死劫，但腿部骨裂送醫。警方循線逮捕陳姓男子，依殺人未遂罪嫌送辦。台鐵公司表示，民事求償部分，台鐵公司已訂定「國營臺灣鐵路股份有限公司員工執行職務涉訟輔助規定」，補助各階段訴訟費用，並提供律師推薦與法律協助，絕不讓同仁孤單應戰。
「動手動腳就是犯罪」，「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專表示，不守規定，還推我們同仁下月台？這並非糾紛，而是犯罪。刑事責任為殺人未遂，屬非告訴乃論；民事求償方面，台鐵挺員工；鐵警聯防機制即時啟動，事件發生當下，鐵警系統立即啟動，警方數分鐘內抵達現場。
台鐵公司表示，同仁有避難權利，危險時請退避，依《職業安全衛生法》第18條，勞工發現有立即危險之虞，得停止作業及退避至安全場所，並立即向直屬主管報告。保護自己，就是最正確的行動。
「服務是我們的職責，守法是乘車的準則」。台鐵公司表示，針對惡意攻擊，台鐵絕不姑息，追究到底。
