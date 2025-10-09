聽新聞
今起至國慶連假北東飄雨 吳德榮：雙颱共存「大迴轉閃過日本」不共舞

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地大多仍晴時多雲，迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部偶有零星降雨的機率。本報資料照片

明天開始國慶連假，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周六因微弱東北風，迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部偶有零星降雨的機率；各地大多仍晴時多雲，午後山區偶有局部零星降雨的機率。

溫度方面，他說，今天北台灣高溫因雲量稍增而微降，其他各地白天仍偏熱。北部22至33度、中部24至35度、南部24至36度、東部22至34度。

吳德榮表示，周日至下周三各地晴時多雲，白天炎熱，午後山區有局部短暫陣雨，東半部偶有零星降雨的機率。

至於颱風動態，吳德榮表示，日本南方海面有強颱哈隆，琉球東南方海面則有輕颱娜克莉。強颱哈隆在日本南方海面轉向東北東前進，侵襲日本本土的機率低；輕颱娜克莉向西北進行，未來前進至琉球東方海面，亦有大迴轉的路徑，似乎也會閃過日本本土。雖然有雙颱共存，但各自獨舞、不符合共舞的特徵。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

強颱哈隆在日本南方海面轉向東北東前進，侵襲日本本土的機率低；輕颱娜克莉向西北進行，未來前進至琉球東方海面，亦有大迴轉的路徑，似乎也會閃過日本本土。圖／取自中央氣象署網站
強颱哈隆在日本南方海面轉向東北東前進，侵襲日本本土的機率低；輕颱娜克莉向西北進行，未來前進至琉球東方海面，亦有大迴轉的路徑，似乎也會閃過日本本土。圖／取自中央氣象署網站

