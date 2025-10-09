南部酷熱 花東、大台北零星雨 國慶連假午後雷陣雨範圍擴大

今天仍吹東北季風，中央氣象署表示，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及恆春半島偶有局部短暫陣雨，花東及大台北地區亦有零星降雨機率，而其他地區為多雲到晴，午後南部地區及苗栗以南山區也有小範圍的雷陣雨發展。

溫度方面，今天迎風面高溫略降，桃園以北及東半部高溫為31至33度，而其他地區為32至34度，尤其南部溫度較高，局部仍可能來到36度左右，外出注意防曬並補充水分。澎湖晴時多雲，氣溫27至31度；金門晴時多雲，氣溫27至32度；馬祖晴時多雲，氣溫27至30度。

明天國慶日，東北季風減弱，基隆北海岸、東北部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，花東及大台北地區亦有零星降雨機率，其他地區為多雲到晴，午後苗栗以南山區及南部地區有局部短暫雷陣雨。

周六環境轉為偏東風，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後降雨範圍擴大，中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周日至下周三環境吹偏東風，東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周四至下周六東半部地區及恆春半島仍有降雨機率，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周六基隆北海岸及馬祖有長浪發生的機率，連假期間前往海邊活動注意安全。

明天前適逢年度大潮，新北至台中沿海及澎湖、金門、馬祖漲潮期間水位偏高，避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留，並注意海水倒灌與局部淹水等狀況。