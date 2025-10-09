太佛心！Google送台灣大專院校學生免費1年AI Pro方案 疑難雜症問到飽

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Google專為大專院校學生打造，申請即可免費體驗Google AI Pro 1年。圖／Google提供
連小學生都在用AI輔助學習的年代，「生成式AI」已不只是熱門關鍵字，更深刻影響學習、工作與生活，並且正在向下扎根。根據全球「數位教育委員會」橫跨16國的調查，高達86%的學生已在課業中使用AI，另有72%的學生認為大學應開設AI工具相關培訓，顯示年輕世代對掌握AI應用的高度企圖心。

Google表示，學習是點燃好奇與促進創新的基石。為協助新世代學習者掌握AI潛力，Google宣布在台推出兩項AI新計畫，讓學生在學習階段即能運用AI強化學習與創造力，為未來做好準備。

首先是專為大專院校學生打造的「Gemini學生方案」，凡年滿18歲的台灣大專院校學生，即日起可申請免費使用1年Google AI Pro方案。該方案採用Google最強大的Gemini 2.5 Pro模型，提供研究報告、考試準備與論文寫作的智能輔助；結合Deep Research、NotebookLM與Audio Overview等工具，能快速整理資料、生成語音摘要，協助學生提升學習效率。學生還可享有無限次聊天、圖片上傳與測驗生成功能，並獲得2TB雲端儲存空間，整合Google Drive、Gmail與相簿資料，方便安全管理學業與專案內容。

另外，Google也推出「全台高中社團祭」，鼓勵高中生發揮創意，體驗AI在課外活動中的應用。活動開放全台高中社團報名，讓Gemini成為社團的「神社員」，共同完成企劃、文案發想、宣傳設計等任務。各社團只需於2025年11月30日前提交使用Gemini的成果與對話連結，即可獲得新台幣3,000元社團獎學金。

此外，報名社團數量最多的前5名學校，將獲頒「Google AI創新領航校園」榮譽獎項。另同步舉辦「Google Gemini神社員人氣挑戰影片」競賽，邀請學生拍攝AI協作過程影片投稿，有機會贏得最高5萬元獎金。

Google表示，期待台灣學生以AI激發無限創意與學習潛能，並將持續投入教育領域，陪伴年輕世代在AI時代探索更多可能。

為了更早啟發年輕世代對AI的想像與應用，Google針對高中生推出「全台高中社團祭」活動。圖／Google提供
Gemini 圖片上傳

