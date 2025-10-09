健康你我他／多功能應用 廢報紙成寶藏

身為「聯合報」忠實訂戶，每天都能透過報紙，看到最新的新聞及評論。然而，看完的報紙是否就成了廢紙？

報紙具有材料吸水性強（防潮）、可塑性高（容易揉捏）、面積大的特性，而且便宜、隨手可得。在我家看完的報紙，除了回收，還能夠再利用，是回老家時的固定伴手禮。

在賢慧的老媽手上，舊報紙有了第二生命。除了切水果用（切完順便將果皮一併包起來丟掉），或下雨天鋪在門口避免滑倒用，或雨天鞋子濕了吸水除臭用外，更重要的是可以拿來打蟑螂。

我則是留著報紙剪指甲用，或垃圾包材用（如碎玻璃），或吃飯時的餐墊紙用，或包裹的緩衝防撞用，以及行李箱、電風扇等少用物品的防塵用。

廢報紙亦是便宜的玩具來源，例如：輕巧安全的紙球及球棒，或可以摺比一般色紙更大的飛機或船；或可DIY為再生紙，例如：將報紙打漿、曬乾，做為手作紙；或將報紙的照片、圖片剪下做為拼貼畫。

在新聞逐漸電子化的今天，除了改變新聞接收的方式時，亦一併喪失了報紙本身的便利性。實在難以想像，若哪一天沒有了報紙，鞋子濕了如何快速吸水除臭？玻璃碎了如何安全包裹避免割傷？剪指甲時如何方便快速的集中處理？下次丟報紙時，別忘了報紙先賦予其第二生命。