聽新聞
0:00 / 0:00
健康你我他／多功能應用 廢報紙成寶藏
身為「聯合報」忠實訂戶，每天都能透過報紙，看到最新的新聞及評論。然而，看完的報紙是否就成了廢紙？
報紙具有材料吸水性強（防潮）、可塑性高（容易揉捏）、面積大的特性，而且便宜、隨手可得。在我家看完的報紙，除了回收，還能夠再利用，是回老家時的固定伴手禮。
在賢慧的老媽手上，舊報紙有了第二生命。除了切水果用（切完順便將果皮一併包起來丟掉），或下雨天鋪在門口避免滑倒用，或雨天鞋子濕了吸水除臭用外，更重要的是可以拿來打蟑螂。
我則是留著報紙剪指甲用，或垃圾包材用（如碎玻璃），或吃飯時的餐墊紙用，或包裹的緩衝防撞用，以及行李箱、電風扇等少用物品的防塵用。
廢報紙亦是便宜的玩具來源，例如：輕巧安全的紙球及球棒，或可以摺比一般色紙更大的飛機或船；或可DIY為再生紙，例如：將報紙打漿、曬乾，做為手作紙；或將報紙的照片、圖片剪下做為拼貼畫。
在新聞逐漸電子化的今天，除了改變新聞接收的方式時，亦一併喪失了報紙本身的便利性。實在難以想像，若哪一天沒有了報紙，鞋子濕了如何快速吸水除臭？玻璃碎了如何安全包裹避免割傷？剪指甲時如何方便快速的集中處理？下次丟報紙時，別忘了報紙先賦予其第二生命。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言