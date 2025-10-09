黑心豬大腸 百威挨罰5400萬 北市處分停業

屏東百威食品以工業用雙氧水加工漂白豬大腸，並賣到台北、桃園、高雄、屏東等地，衛福部長石崇良昨上午承諾重罰5千萬以上罰鍰。食藥署昨傍晚表示，已寄出裁罰書，考量情節嚴重，業者故意違規，重罰5400萬元。北市衛生局昨也對百威處分停業，並查出百威未如實登錄食品業者且未投保產品責任保險。

北市衛生局另查出北市利太肉店6月起向百威購買豬腸674公斤，每月分批送貨給林記麻辣豆腐店及賣給散客，民眾這段時間若曾向利太肉店購買豬腸，可保留單據求償。

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，考量百威使用工業級雙氧水加工豬大腸，且雙氧水容器外包裝已明確以大字樣標註「工業級、禁止用於食品」等文字，明顯故意違規，且產品流向多縣市，影響重大，嚴重破壞社會秩序安定，昨寄出裁罰書，依食安法重罰5400萬元。

魏任廷說，百威公司的加工作業場所在屏東，公司登記於台北市，查扣近1噸違規品項的倉儲位於新北，為加速作業流程，直接由衛福部裁罰。除行政罰鍰，業者另須負刑事責任，已由地檢署偵辦中，最高可處7年以下有期徒刑，併科8千萬罰金。

黑心豬大腸流向，已封存1公噸2604公斤產品，下架2430公斤將銷毀；784公斤產品已售出。為防堵類似案件，食藥署10月5日起抽驗加工豬腸產品，截至7日全國抽驗577家業者、產品120件，104件合格，其餘仍在檢驗。