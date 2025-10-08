別讓「心病」縮短壽命！醫揭早逝三大關鍵因素 籲跨科整合照護助延命

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，精神病患早逝主要有三個因素，包括精神疾病為自殺高風險因子，影響患者就醫行為及健康生活習慣，建議應從自殺防治、整合醫療著手延長壽命。圖／123RF
國衛院研究發現，思覺失調症等精神疾病患者較一般人容易早逝。衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，精神病患預期壽命較短主要有三個因素，包括精神疾病為自殺高風險因子，影響患者就醫行為及健康生活習慣，建議應從自殺防治、整合醫療著手延長壽命。

李俊宏說，國內思覺失調症、憂鬱症患者不少，其預期壽命比一般人少，主要是精神疾病為自殺高風險因子，如思覺失調症男性患者好發年齡為15至25歲，女性25至35歲，病人中15%會出現自殺行為，或憂鬱症患者長期情緒低落，深感人生沒有希望，不如一走了之，減少預期壽命。

其次，精神病患受病情因素改變就醫行為，李俊宏說，思覺失調症患者出現高血壓產生的頭痛，因精神症狀影響像「頭痛是腦部被別人植入晶片，被陷害了」，缺乏病識感，往往延誤就醫。而就醫後也無法順利服藥，延誤治療；另如躁鬱症患者躁症發作，可能會做出開快車、鬥毆等危險行為；藥酒癮患者則是飲酒15至25年出現肝纖維化等損傷，在在減少預期壽命。

第三、精神疾病也會影響健康生活習慣，李俊宏說，患者恐出現社交退縮、行動力遲滯，忽略營養攝取，或攝取大量高熱量食物、沒有規律生活習慣等，進而引起肥胖等代謝症候群。

為延長精神病患預期壽命，李俊宏說，醫療端會針對自殺高風險族群進行評估，病情嚴重者會通報自殺防治中心，派出關懷訪視員關懷，降低自殺率，也可利用醫院整合性門診，精神病患於精神科就醫時，同時篩檢有無慢性病，養成穩定看診習慣。

李俊宏說，該院對精神病患提供慢性病管理計畫，定期篩檢三高等慢性病，再給予運動及營養管理，病人需控制三高時也會以藥物治療，培養服藥規律性，讓患者回歸自我健康管理，甚至有些個案還會主動提醒醫師，3個月到了是不是要抽血檢查，也有媽媽假日陪著患有精神疾病的孩子一起爬山、運動，由身體健康帶動心理健康，增加健康適能。

對於社交退縮，走不出去的患者，李俊宏說，已經上路的「精神衛生法」納入社區支持，鼓勵患者透過心理衛生中心、會所等各單位參與社區活動，也應給予病友團體更多資源，呼籲各地舉辦更多健康活動，同時關懷精神病患及家屬健康。

患者 病患 生活習慣

