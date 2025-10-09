聽新聞
0:00 / 0:00

第19名死者 光復砂石場怪手挖到自家董娘

聯合報／ 記者王思慧郭政芬／連線報導

花蓮光復鄉搜救昨進入第十六天，政旺砂石場老闆娘黃姓婦人失聯，家人不放棄希望，出動自家怪手參與搜救，昨在砂石場附近發現一輛廢棄轎車，挖掘三個半小時終於挖出黃婦遺體，員工淚喊「老闆娘回家了」。

黃姓婦人成了洪災第十九名死者，仍有五人失聯。這半個月來，黃婦家人不放棄希望，除了出動自家怪手，也向新竹「吊車大王」胡漢龑求助，調度怪手馳援，但整片砂石場被覆蓋在深達一到兩層樓的淤泥，透過地毯式挖掘才在佛祖街三三六巷、砂石場附近發現車輛。

黃姓老闆娘的好友、花蓮縣議會議長張峻表示，她是大善人，經常捐錢給弱勢團體，也大力出錢造橋鋪路；他和老闆娘丈夫是拜把兄弟，當時她有打電話求救，聽到尖叫聲，好像泥流沖到車庫，經過這麼多天，老闆娘終於可以回家。

花蓮消防局特搜大隊長簡弘丞說，老闆娘困在駕駛座，當時疑似是被泥流沖擊而翻車，車門打不開，車頂被擠壓，嚴重變形，用破壞器材卸掉車門才救出遺體。胡漢龑盼老闆娘入土為安，一路好走。

花蓮 砂石 搜救犬 死亡

延伸閱讀

「董娘回家了！」 失聯16天 砂石場員工挖到老闆娘遺體

影片曝光！怪手挖出砂石場老闆娘轎車有人 吊車大王：願她一路好走

挖到花蓮失聯砂石場老闆娘車了！車輛變形嚴重、「車內有人」身份待確認

竹北「吊車大王」胡漢龑同時擁4嬌妻不觸法？ 親揭配偶欄現況

相關新聞

娜克莉颱風最快周六迴轉 國慶連假這日水氣增加3地防大雨

輕度颱風娜克莉將走哈隆颱風路徑，預估周六至下周一接近日本南方海面，之後往東北方向迴轉，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，娜克莉...

秋季精油暖身通氣血 改善手腳冰冷

中秋後氣溫逐漸降低，「寒露」剛過，進入深秋，節氣轉換帶來的「寒氣與濕氣」，影響人體健康。中醫師賴睿昕說，氣溫下降會使末梢...

慎防秋老虎 勤補水分防熱傷害

秋老虎發威，10月仍高溫炎熱，前往花蓮救災的志工頻傳熱傷害事件，甚至有健壯中年男性鏟泥突然倒地，一量體溫竟高達38.5℃...

2025健康行動×永續未來 低碳生活市集 從餐桌到守護土地 實踐綠色生活

氣候危機不只是地球在發燒，健康也面臨危機。我們的飲食選擇、健康管理都和低碳生活有關，聯合報健康事業部將於10月18、19...

10年耕耘 中國信託文薈館參觀人次突破60萬

中國信託文薈館二○一五年開館以來，至今迎來第十個年頭，參觀人次突破六十萬。為歡慶參觀人次創新高，文薈館管理委員會主委暨中...

逆轉！336員工春節休假被記曠職 最高行判台鐵產工敗訴

台鐵產業工會二○一七年春節發起依法休假活動，事後有三三六人被送考成委員會懲處，工會向勞動部申請不當勞動行為裁決被駁回，提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。