第19名死者 光復砂石場怪手挖到自家董娘

花蓮光復鄉搜救昨進入第十六天，政旺砂石場老闆娘黃姓婦人失聯，家人不放棄希望，出動自家怪手參與搜救，昨在砂石場附近發現一輛廢棄轎車，挖掘三個半小時終於挖出黃婦遺體，員工淚喊「老闆娘回家了」。

黃姓婦人成了洪災第十九名死者，仍有五人失聯。這半個月來，黃婦家人不放棄希望，除了出動自家怪手，也向新竹「吊車大王」胡漢龑求助，調度怪手馳援，但整片砂石場被覆蓋在深達一到兩層樓的淤泥，透過地毯式挖掘才在佛祖街三三六巷、砂石場附近發現車輛。

黃姓老闆娘的好友、花蓮縣議會議長張峻表示，她是大善人，經常捐錢給弱勢團體，也大力出錢造橋鋪路；他和老闆娘丈夫是拜把兄弟，當時她有打電話求救，聽到尖叫聲，好像泥流沖到車庫，經過這麼多天，老闆娘終於可以回家。

花蓮消防局特搜大隊長簡弘丞說，老闆娘困在駕駛座，當時疑似是被泥流沖擊而翻車，車門打不開，車頂被擠壓，嚴重變形，用破壞器材卸掉車門才救出遺體。胡漢龑盼老闆娘入土為安，一路好走。