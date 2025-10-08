聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮又震 中央提光復撤離計畫

聯合報／ 記者王燕華王思慧戴永華黃婉婷林琮恩／連線報導

面對地震、颱風等潛在威脅，花蓮光復鄉洪災的中央總協調官季連成昨表示，若要強制撤離，兩層樓以上家戶都要垂直撤離，平房、獨居老人會請軍方、志工及消防人員協助疏散到光復糖廠和鄉公所二樓，學校人員也全部垂直撤離到二、三樓。

副總協調官李孟諺說，若有潰壩風險，大水可能半小時就來，要盡量垂直撤離。應付緊急狀況，必須鄰里建立災防編組，如十或二十戶編成一組，幫助需要照顧的獨居老人或身心不便民眾就近撤離。

李孟諺說，馬太鞍溪臨時堤防已完成，也加高到五公尺，以堰塞湖現在五百多萬噸水量，就算全部流下來，水位抬升不到一公尺，若有新的崩塌形成堰塞湖，也要一段時間蓄水，目前評估相對安全。

昨誤發撤離簡訊 災民虛驚

花蓮吉安鄉昨上午發生規模五的四級地震，縣府發出細胞簡訊，指堰塞湖有壩體破壞疑慮，請光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉保全區域民眾立即撤離，災民驚慌「怎麼沒有聽到警報？是廣播有問題嗎？」「現在到底要怎麼辦？」

花縣府道歉：同仁過度反應

前進協調所立刻澄清未達到強制撤離標準，是縣府誤發，也要求縣府檢討撤離計畫。花蓮縣府行政處長陳建村面對責難，在記者會起身說「錯了就錯了，一定虛心檢討改進」，也請大家體諒，消防同仁九月廿三日至今壓力非常大，甚至有嚴重創傷，有些過度反應，也是人情之常。

消防局長吳兆遠說，未來廿四小時若預測累積雨量達二百毫米，由林保署發布細胞簡訊，馬太鞍溪水位抬升○點五公尺警戒、抬升一公尺，由水利署通知林保署發布細胞簡訊。若測得震度五弱以上的地震，由消防局發布通報單及細胞簡訊，再通知警分局統一發布民防廣播系統海嘯音符，水位抬升時也是，昨天是同仁以為地震規模五以上就要發布而誤發。

行政院長卓榮泰昨第三度到花蓮勘災時表示「我們來救災，不是來究責」，政府編重建特別預算二百億，不夠可以再加，且一定核實計算，希望復原災民生活正常。

賴清德總統日前二度至花蓮勘災，聲稱加碼給災民每戶廿萬元修繕費，遭酸是用民眾善款支應，怎成了中央政績？前立委蔡正元也批「偽善至令人作嘔」。賑災基金會昨證實廿萬元的確是以善款撥付，並非加碼。

花蓮 地震 季連成 潰堤

延伸閱讀

花蓮洪災重創光復鄉 中央災變中心：累計19死5失聯157傷

鏟子超人快來看！到光復鄉遇撤離警報 先找這些地方避難

花蓮堰塞湖災後復原遇難關 雲林「清溝神車隊」跨中央山脈馳援

影／花蓮災區重建路長 台中企業家捐百萬水電材料送愛到花蓮

相關新聞

娜克莉颱風最快周六迴轉 國慶連假這日水氣增加3地防大雨

輕度颱風娜克莉將走哈隆颱風路徑，預估周六至下周一接近日本南方海面，之後往東北方向迴轉，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，娜克莉...

秋季精油暖身通氣血 改善手腳冰冷

中秋後氣溫逐漸降低，「寒露」剛過，進入深秋，節氣轉換帶來的「寒氣與濕氣」，影響人體健康。中醫師賴睿昕說，氣溫下降會使末梢...

慎防秋老虎 勤補水分防熱傷害

秋老虎發威，10月仍高溫炎熱，前往花蓮救災的志工頻傳熱傷害事件，甚至有健壯中年男性鏟泥突然倒地，一量體溫竟高達38.5℃...

2025健康行動×永續未來 低碳生活市集 從餐桌到守護土地 實踐綠色生活

氣候危機不只是地球在發燒，健康也面臨危機。我們的飲食選擇、健康管理都和低碳生活有關，聯合報健康事業部將於10月18、19...

10年耕耘 中國信託文薈館參觀人次突破60萬

中國信託文薈館二○一五年開館以來，至今迎來第十個年頭，參觀人次突破六十萬。為歡慶參觀人次創新高，文薈館管理委員會主委暨中...

逆轉！336員工春節休假被記曠職 最高行判台鐵產工敗訴

台鐵產業工會二○一七年春節發起依法休假活動，事後有三三六人被送考成委員會懲處，工會向勞動部申請不當勞動行為裁決被駁回，提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。