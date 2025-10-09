聽新聞
秋季精油暖身通氣血 改善手腳冰冷

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
適當使用精油泡腳，促進氣血循環，可改善手腳冰冷。圖／123RF
適當使用精油泡腳，促進氣血循環，可改善手腳冰冷。圖／123RF

中秋後氣溫逐漸降低，「寒露」剛過，進入深秋，節氣轉換帶來的「寒氣與濕氣」，影響人體健康。中醫師賴睿昕說，氣溫下降會使末梢循環變差，關節痠痛與女性寒凝問題容易浮現。此時不妨進行秋季養生，注意衣著要保暖外，可搭配適合的精油調理與芳香照護，能讓身心維持溫潤與流暢。  

長者隨著年紀增加，心氣與陽氣逐漸減弱，關節循環不佳，易有筋骨僵硬、活動不利的情形。賴睿昕建議，可以用薑與杜松精油溫通氣血、護關節。如「薑精油」暖身助循環，可搭配按摩油輕柔塗抹膝蓋或小腿；「杜松漿果精油」助代謝水濕，減輕關節腫脹感；「黑胡椒精油」增強溫熱氣血流動，改善手腳冰冷。

秋末冬初時，女性容易「下半身受寒」，足部有三條陰經循行，其中肝經與生殖系統密切相關，一旦受寒，易出現經痛、血塊、腹冷等狀況。賴睿昕建議，女性可使用「玫瑰精油」舒緩情緒、溫養子宮，對經期前緊繃與焦慮有幫助；「快樂鼠尾草」可促進荷爾蒙平衡，減少經期不適；「肉桂葉精油」可暖宮，稀釋後可塗抹下腹部或足底。

賴睿昕提醒，女性要避免穿短裙、裸足，保持足踝與腹部溫暖。若體質偏寒，睡前可以足浴加3滴薑或玫瑰精油溫暖身體，幫助氣血循環順暢。

天氣愈來愈冷，賴睿推薦，可以喝「甘麥紅棗茶」，以甘草10克、浮小麥10克、紅棗5顆，用300cc熱水沖泡，調和身心、緩解緊張，若搭配嗅吸玫瑰或甜橙精油，更能放鬆心氣、提升睡眠品質。  

也可以按壓位於脛骨內側的「陰陵泉穴」，可健脾利濕、幫助循環。賴睿昕說，可取1滴杜松或薑精油稀釋後，順時針按摩陰陵泉穴位3至5分鐘，有助減緩寒濕堆積，對女性生理期不適或下肢關節舊傷者都有良好保健效果。

中秋 生殖系統 經痛 養生 中醫

