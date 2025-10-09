聽新聞
0:00 / 0:00

台灣設計展彰化行揭幕 17天活動588場

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
2025台灣設計展昨天開幕，展期從10月10日至26日共17天，彰化縣長王惠美等人參觀縣立美術館「八角產業學」展區。記者劉明岩／攝影
2025台灣設計展昨天開幕，展期從10月10日至26日共17天，彰化縣長王惠美等人參觀縣立美術館「八角產業學」展區。記者劉明岩／攝影

由彰化縣政府與台灣設計研究院共同主辦的2025台灣設計展，昨天在彰化縣議會新會館開幕，展期從10月10日至26日共17天，今年是以「彰化行」為主題分為3大展區，活動達588場，是歷屆以來最大規模。

彰化縣長王惠美、擔任策展顧問的經濟部前部長王美花、經濟部政務次長何晉滄及台灣設計研究院院長張基義等人，共同敲響銅鑼，宣告設計展開幕。何晉滄說，設計展是政府資源與地方產業的深度融合，展期正逢國慶、光復連假，邀請大家來一趟彰化行，看見不一樣的彰化。

王惠美表示，台灣設計展展區遍及彰化市、鹿港、田尾與田中，共有700多位設計師、1640家在地業者參與，號召超過600家店家優惠響應，展覽串聯「城市百景」、「文化工藝」、「花卉產業」與「產業冠軍」等特色。

王惠美指出，設計展每周末都有亮點活動，3大主軸包括10月11、12日「潮派鹿港音樂祭」、10月18、19日「卦山城區音樂表演」、展期第3周「花田衣秀」時裝秀，以及劇場、光雕、市集與工廠見學、優化公共服務。

為方便民眾參觀，平日及例假日有彰化市環線、彰化鹿港線、鹿港巡迴線及田中田尾線等4條路線，假日加開5條路線，包括彰濱接駁線、鹿東接駁線、彰化田尾田中線、鹿港田尾田中線以及高鐵台化線。

假日特別規畫免費大型路外停車場，包括彰化展區的台化停車場；鹿港展區的鹿東停車場、鹿江國際中小學、鹿港文小五停車場及台灣玻璃館；彰南展區可停靠怡心園停車場及彰化國際展覽中心後方停車場，再步行或搭乘接駁車前往。

相關資訊詳見活動網頁：https://www.designexpo.org.tw下載活動APP「彰化行」。

設計師 王惠美 王美花

延伸閱讀

全運會彰化縣代表隊授旗 已奪2金1銅、楊昆弼射擊3連霸

史上最大台灣設計展在彰化 17天「彰化行」從300年歷史走向未來

2025台灣設計展「田尾行」開啟美學想像 商家：希望不被看穿

2025台灣設計展倒數計時 「冠軍行」首度亮相曝彰化活力

相關新聞

娜克莉颱風最快周六迴轉 國慶連假這日水氣增加3地防大雨

輕度颱風娜克莉將走哈隆颱風路徑，預估周六至下周一接近日本南方海面，之後往東北方向迴轉，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，娜克莉...

秋季精油暖身通氣血 改善手腳冰冷

中秋後氣溫逐漸降低，「寒露」剛過，進入深秋，節氣轉換帶來的「寒氣與濕氣」，影響人體健康。中醫師賴睿昕說，氣溫下降會使末梢...

慎防秋老虎 勤補水分防熱傷害

秋老虎發威，10月仍高溫炎熱，前往花蓮救災的志工頻傳熱傷害事件，甚至有健壯中年男性鏟泥突然倒地，一量體溫竟高達38.5℃...

2025健康行動×永續未來 低碳生活市集 從餐桌到守護土地 實踐綠色生活

氣候危機不只是地球在發燒，健康也面臨危機。我們的飲食選擇、健康管理都和低碳生活有關，聯合報健康事業部將於10月18、19...

10年耕耘 中國信託文薈館參觀人次突破60萬

中國信託文薈館二○一五年開館以來，至今迎來第十個年頭，參觀人次突破六十萬。為歡慶參觀人次創新高，文薈館管理委員會主委暨中...

逆轉！336員工春節休假被記曠職 最高行判台鐵產工敗訴

台鐵產業工會二○一七年春節發起依法休假活動，事後有三三六人被送考成委員會懲處，工會向勞動部申請不當勞動行為裁決被駁回，提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。