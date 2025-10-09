聽新聞
慎防秋老虎 勤補水分防熱傷害

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
秋老虎發威，10月仍高溫炎熱，要適當補充水分。圖／AI生成

秋老虎發威，10月仍高溫炎熱，前往花蓮救災的志工頻傳熱傷害事件，甚至有健壯中年男性鏟泥突然倒地，一量體溫竟高達38.5℃，且全身通紅。大林慈濟醫院急診室主任李宜恭表示，熱傷害依嚴重度分三級：熱痙攣、熱衰竭中暑，又以中暑最為嚴重，若沒有及時降溫，會導致器官衰竭甚至死亡。

李宜恭提醒，全年都要防暑，室內悶熱、通風不良也會熱出毛病。熱衰竭是指在高溫的環境下過久，持續流汗且未補充適當水分，造成全身性不舒服。症狀包括臉色蒼白、皮膚潮濕、無力虛弱、血壓偏低等，雖然意識尚清楚，但可能因為姿勢性低血壓而引發昏厥。

中暑是指在無法散發熱量的環境中，造成核心體溫升高，當超過40℃時，體溫調節會失控及中樞神經出現障礙。若已經意識混亂、反應變慢、說話不清等，血壓心跳皆不穩定，甚至類似癲癇發作，代表已屬嚴重情況。若熱衰竭未及時處理，則可能惡化為致命的中暑，延誤急救恐致死。

李宜恭說，民眾專心鏟除厚重的汙泥，在烈日下不停重複一樣的動作，如果沒有適時補水、在陰涼處休息，在尚未察覺異狀時，就因大量流汗及電解質流失導致血液循環功能受損。而災區的汙泥含有親水性產氣單胞菌、破傷風桿菌和類鼻疽桿菌等細菌，一旦有傷口，恐引發敗血症、破傷風、蜂窩性組織炎等感染。

「這些細菌感染，常見發燒、全身肌肉痠痛、疲倦無力等症狀，容易與熱傷害的不適混淆。」李宜恭表示，發燒是重要的警訊，提醒身體可能存在感染或其他問題，而災區環境複雜，細菌數量龐大，空氣、土壤、水源、食物都容易致病，務必做好自我保護以及防曬工作。

近期流感疫情持續攀升，李宜恭說，流感發燒頭痛、肌肉關節痠痛、全身乏力疲倦的症狀與熱傷害相似。明天迎來雙十連假，符合公費流感及新冠疫苗接種資格民眾，應盡速安排接種；欲前往災區協助，要注意個人衛生及飲食安全。

