健康行動×永續未來／從餐桌到守護土地 實踐綠色生活

氣候危機不只是地球在發燒，健康也面臨危機。我們的飲食選擇、健康管理都和低碳生活有關，聯合報健康事業部將於10月18、19日在華山1914文創園區舉辦「2025健康行動×永續未來 低碳生活市集」，邀請15位名師開講、15個綠色攤位，教你如何實踐綠色生活，一起協助地球「深呼吸」。

酪金田園晨光吐司：結合南瓜、酪梨、苜蓿芽、黃瓜、番茄、生菜與水煮蛋。圖／光田綜合醫院提供

創意無限 共40餘道料理參賽

地球暖化日益嚴重，每一次餐桌的選擇，都可能成為改善世界的起點。此次活動舉辦的蔬食競賽，以燕麥入菜的高纖飲食與低碳料理雙主題，總計40餘道料理參賽，吸引全國醫療院所、喜愛蔬食者、餐飲科系學生參加，包括台北醫學大學名譽教授韓柏檉、慈濟體系醫院、台北市育達高中等，大家創意無限，端出一道道好吃又健康的美食。

創作者以燕麥、豆渣、南瓜、芋頭、紅藜麥當成澱粉類主食，搭配在地化的食蔬，成為永續餐盤上的要角。像豆渣可以變身為漢堡，再加上燕麥就成為甜點拿破崙派的酥脆千層派皮，內餡卡士達醬則由豆乳取代鮮奶油，吃一口都不覺得罪惡，燕麥奶還能當成日式味噌拉麵的湯底，落實永續餐桌一點都不難。

近年災難頻傳的花蓮地區，由花蓮慈濟醫院一起守護，以當地華南芋頭為核心，製作一道素食春捲「悠蘭芋香」，支持在地小農、縮短食物里程，尤其在0403地震及光復鄉水患後，希望喚起大眾對花蓮農業的支持與關懷。

活動現場將有得獎者示範創意料理，包括台中慈濟醫院團隊以在地食蔬實踐永續低碳理念；即將出版「一口幸福-牙醫師為愛而煮的照護食筆記」的牙醫師作家林芝蕙，則帶你從診間到廚房的幸福之旅。將創意料理食譜帶回家，實踐健康永續生活。

綠色生活 15專家談食衣住行

至於15個低碳生活綠色攤位，邀請在地永續品牌，達摩本草、康匠口罩、林業署於現場展示兼具機能與環保的理念，從日常防護到永續材質，讓生活就從「綠色」開始。15位專家則從食衣住行3大主軸進行演講，包括永續行動家、綠色食物生活守則、體重管理新篇章。

重量級講者有裕利醫藥台灣總裁周志鴻、佳格食品集團永續長陳文琪、龍巖公司治理副總經理梁建芸、無毒教母譚敦慈、王牌營養師劉怡里、蔬食女醫師邱筱宸、找蔬食Traveggo、花蓮慈濟醫院心臟內科主治醫師張懷仁、鶯歌怡兒診所院長周君怡、騰勢公司創辦人兼CEO張智翔等。

衛福部醫福會副執行長林名男。記者林澔一／攝影

健康永續 醫療院所發揮團結

第一天活動將頒發「健康永續ESG獎」，包括全台28家醫學中心、區域醫院，此為全國第一個彰顯醫療院所健康永續作為的獎項。擔任評審的衛福部醫福會副執行長林名男指出，人力銀行曾調查，綠領人才是僅次於AI產業，最稀缺的人才，顯示永續發展已成企業的顯學，也是國家重要的政策。

衛福部分階段鼓勵醫療院所進行永續發展規畫，明年醫學中心要完成前一年的碳盤查，林名男說，全國26家部立醫院要在116年完成碳排查，目前已有11家完成並取得第三方認證，永續發展起頭難，台灣有些醫院已走得很快，但大家一起走就能走得很遠，醫療院所要發揮團結的力量，永續才能長長久久。

秋高氣爽時節，歡迎大家來參加這場超Chill的永續派對吧！

低碳生活市集（免費入場）

時間：10月18日、19日（六、日）上午9時30分至下午5時

地點：華山1914文創園區中4B倉庫（台北市中正區八德路一段1號）

1.每場演講報名前30名，當天可獲得神祕小禮物

2.永續闖關趣，有機蔬菜、高纖穀物棒草莓白巧、穀添樂及耳掛咖啡包帶回家

永續網頁