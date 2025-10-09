聽新聞
醫：健保給付長效針劑 有精神疾病徵兆應就醫

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

國衛院最新研究發現，患有思覺失調症躁鬱症等年輕族群較一般群眾壽命短。台安醫院心身醫學科暨精神科主任許正典說，精神疾病患者發病時，無法照顧自己，常睡不好、吃不好，生活作息不正常等，導致壽命減少，所幸健保現已給付長效針劑，造福眾多病友。

一名男高中生常出現幻聽、被害妄想，認為同學說他壞話，甚至想要害他，之前新冠肺炎疫情期間，無法規律就醫用藥以致病情更加惡化。疫情結束後，就醫確診為思覺失調症，因病情嚴重，出現自殘行為，醫師緊急收治住院治療。

許正典說，該名年輕個案從國中起即出現症狀，因個性敏感，加上被害妄想，常與同學嗆聲，以致在學校遭受霸凌，家長、師長均以為他處於叛逆期，才會情緒不穩。升上高中之後，症狀更為明顯，確診後，施打長效針劑治療，病情獲得控制，去年順利考取大學，參加學校社團，成為幹部，如果不說，光從外觀看不出來他為精神疾病患者。

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究員級主治醫師吳其炘表示，如果年輕精神疾病患者未能妥善接受治療，對於生命餘年影響深遠，因為年輕人原本身體健康，較少慢性疾病，正是努力賺錢、建立家庭等階段，一旦罹患精神疾病，遭受重大打擊，各方面受影響，壽命損失變大。

許正典指出，思覺失調症患者常出現幻聽、被害妄想等情形，聽到有人在耳邊說，「現在有人要害你，你不能睡覺」或「這食物被下毒了，你不能吃」等，嚴重干擾生活、睡眠，導致免疫及新陳代謝混亂，增加心血管疾病、中風等。

吳其炘表示，部分年輕族群常在網路社群遭到霸凌、攻擊，並且面臨經濟以及工作壓力，容易誘發精神疾病，所幸年輕世代比較願意正視自己的精神狀況，勇於求醫，尋求協助。周遭親友應多關注年輕人的心理健康，如有異常，應鼓勵就醫。

提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

