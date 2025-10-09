10年耕耘 中國信託文薈館參觀人次突破60萬

中國信託文薈館二○一五年開館以來，至今迎來第十個年頭，參觀人次突破六十萬。為歡慶參觀人次創新高，文薈館管理委員會主委暨中國信託慈善基金會副董事長陳國世昨親自迎接第六十萬名入館民眾，致贈限定版速克達造型迷你積木、中國信託南港總部大樓模型等禮品。

此外，文薈館最受歡迎的速克達遊戲區也全新改裝「速克達闖關遊戲」，以「時光機劇場」打造沉浸式體驗，不僅提升速度感，遊戲場景也重新復刻早年經濟起飛的街景、新增日夜與四季變化，同時搭配遊戲人物多語言親切問候，民眾可化身「中國信託衝鋒飛車隊」業務人員，身歷其境體驗拜訪客戶的過程。

為了迎接第六十萬名民眾到來，文薈館總幹事暨中信金控董事會副秘書長林永勝共同參與歡慶儀式，見證歷史性一刻。陳國世說，文薈館開館十年有成，不僅收藏中國信託的文化傳承，也記錄台灣金融發展演進史，以珍貴館藏搭配創新數位互動推廣普惠金融教育，讓文薈館成為探索金融歷史文化、學習理財教育及親子同樂的展館，六十萬人次是金融教育向下扎根的最佳見證。

文薈館完整呈現中國信託與台灣並肩成長的金融服務里程碑，致力成為台灣最佳金融教育園地。文薈館也曾榮獲金管會「一一三年度金融教育貢獻獎」最佳協力獎、台灣永續能源研究基金會「台灣企業永續行動獎─社會共融領袖獎」等殊榮。