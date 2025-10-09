TPASS 2.0+中長途國道客運月搭4次回饋3成 預計12月上路

為減輕通勤交通負擔，吸引民眾搭乘國道客運，交通部長陳世凱表示，公路局正在規畫TPASS二點○Plus案，針對行駛里程七十公里以上的中長程國道客運、東部客運推優惠，總計八十五條路線，每月搭兩次回饋百分之十五、四次以上回饋百分之卅，盼藉此增加國道客運搭乘人數。

換算下來，台北至新竹來回可省四十五元，若加上連假優惠最多可省一四七元。對此，客運業者多表示樂觀其成。

客運業營運環境每況愈下，運量、營收大不如前，也導致路線頻傳停駛。根據公路局統計，國道客運二○二一年還有一七八條路線，到今年七月僅剩一五六條路線，公路客運則從四三○條，縮減到僅剩三五六條路線，短短四年間就收掉九十六條路線之多。

公路局長林福山說，TPASS二點○Plus優惠預計十二月推出，十一月開放民眾登錄，搭乘次數達兩次或四次就會有補助回饋，而適用中長程國道客運路線共有八十五條。

公路局舉例，以台北至新竹為例，目前台北至新竹國道客運票價一五○元，來回票價為三百元，若使用TPASS二點○Plus優惠的話，搭乘來回即達每月兩次的門檻，可回饋百分之十五，來回票價僅二五五元，省下四十五元。

若遇到大型連假疏運，國道客運已推出六折優惠，再加上TPASS二點○Plus優惠，換算下來，台北至新竹來回票價最低為一五三元，最多可省一四七元，等於打五一折。

和欣客運經理林景鴻表示，該政策對經常搭乘公路客運的乘客而言，票價優惠幅度相當可觀，盼吸引更多旅客使用大眾運輸。

國光客運總經理任季男也說，樂觀其成，推估未來應有效吸引更多民眾願意搭乘國道公路客運。