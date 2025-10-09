聽新聞
0:00 / 0:00

憂多元計程車機場載客損生計 排班運將盼網約服務

聯合報／ 記者胡瑞玲黃仲明／連線報導

交通部擬開放多元計程車進入機場載客，計程車司機反應不一，排班計程車司機憂心將對生計造成巨大影響，盼朝網約服務來努力；多元計程車業者則認為「早就該做了」，希望交通部做出滿足消費者、排班計程車及多元化計程車司機的試辦計畫。

桃園國際機場排班計程車自律委員會主委賴岡宏表示，目前還無法估算對排班計程車的衝擊狀況，但一定會對司機生計造成巨大影響。

賴岡宏說，現在只知道桃機這邊暫時不會進行試辦，還是以排班計程車為主，但桃機排班計程車自律委員會目前會朝向提供排班計程車網約服務來努力。盼交通部年底提案修法時，邀請所有利害關係人開公聽會討論。

桃園機場排班計程車自律委員會強調，提供網約服務除可增加旅客搭車便利性，進而提高乘客滿意度外，也是國際趨勢的潮流，可提升桃園國際機場整體競爭力。

台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾則說，卅年前台灣國際機場只有租賃車可以搭乘，而卅年後政府現在才想到要面對這件事，相關法規拖這麼久，就連第三航廈工程都將完成，台灣居然還沒規畫好計程車接送相關計畫，「說難聽點，比其他東南亞國家還不如」。

但李威爾也說，儘管台灣現在才要討論開放多元計程車進入航廈接送的議題，不過畢竟總比沒做好，但還是想提醒政府，這次的試辦計畫影響很多層面，希望規畫時可以找相關工會、組織溝通，做出滿足消費者、排班計程車及多元化計程車司機的試辦計畫。

交通部 計程車 桃園機場

延伸閱讀

鐵路上上下下太離譜 立委陳冠廷籲交通部嘉義大林段納入高架化

律師搭計程車開錯路遭運將嗆「送到範圍內就好」 網怒：難怪都改搭Uber

交通部擬修法開放多元計程車機場載客 年底修法、明年上半年上路試辦

騎士半夜追撞轎車噴飛遭輾斃 家屬申請保險理賠失利原因曝光

相關新聞

娜克莉颱風最快周六迴轉 國慶連假這日水氣增加3地防大雨

輕度颱風娜克莉將走哈隆颱風路徑，預估周六至下周一接近日本南方海面，之後往東北方向迴轉，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，娜克莉...

慎防秋老虎 勤補水分防熱傷害

秋老虎發威，10月仍高溫炎熱，前往花蓮救災的志工頻傳熱傷害事件，甚至有健壯中年男性鏟泥突然倒地，一量體溫竟高達38.5℃...

2025健康行動×永續未來 低碳生活市集 從餐桌到守護土地 實踐綠色生活

氣候危機不只是地球在發燒，健康也面臨危機。我們的飲食選擇、健康管理都和低碳生活有關，聯合報健康事業部將於10月18、19...

10年耕耘 中國信託文薈館參觀人次突破60萬

中國信託文薈館二○一五年開館以來，至今迎來第十個年頭，參觀人次突破六十萬。為歡慶參觀人次創新高，文薈館管理委員會主委暨中...

逆轉！336員工春節休假被記曠職 最高行判台鐵產工敗訴

台鐵產業工會二○一七年春節發起依法休假活動，事後有三三六人被送考成委員會懲處，工會向勞動部申請不當勞動行為裁決被駁回，提...

TPASS 2.0+中長途國道客運月搭4次回饋3成 預計12月上路

為減輕通勤交通負擔，吸引民眾搭乘國道客運，交通部長陳世凱表示，公路局正在規畫TPASS二點○Plus案，針對行駛里程七十...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。