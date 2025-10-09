憂多元計程車機場載客損生計 排班運將盼網約服務

交通部擬開放多元計程車進入機場載客，計程車司機反應不一，排班計程車司機憂心將對生計造成巨大影響，盼朝網約服務來努力；多元計程車業者則認為「早就該做了」，希望交通部做出滿足消費者、排班計程車及多元化計程車司機的試辦計畫。

桃園國際機場排班計程車自律委員會主委賴岡宏表示，目前還無法估算對排班計程車的衝擊狀況，但一定會對司機生計造成巨大影響。

賴岡宏說，現在只知道桃機這邊暫時不會進行試辦，還是以排班計程車為主，但桃機排班計程車自律委員會目前會朝向提供排班計程車網約服務來努力。盼交通部年底提案修法時，邀請所有利害關係人開公聽會討論。

桃園機場排班計程車自律委員會強調，提供網約服務除可增加旅客搭車便利性，進而提高乘客滿意度外，也是國際趨勢的潮流，可提升桃園國際機場整體競爭力。

台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾則說，卅年前台灣國際機場只有租賃車可以搭乘，而卅年後政府現在才想到要面對這件事，相關法規拖這麼久，就連第三航廈工程都將完成，台灣居然還沒規畫好計程車接送相關計畫，「說難聽點，比其他東南亞國家還不如」。

但李威爾也說，儘管台灣現在才要討論開放多元計程車進入航廈接送的議題，不過畢竟總比沒做好，但還是想提醒政府，這次的試辦計畫影響很多層面，希望規畫時可以找相關工會、組織溝通，做出滿足消費者、排班計程車及多元化計程車司機的試辦計畫。