交通部擬修法 多元計程車機場載客明年上半年試辦

聯合報／ 記者胡瑞玲黃仲明／連線報導
目前機場合法載客計程車只有排班車和四家簽約租賃車業者，交通部擬放寬多元計程車也可以進入機場載客。圖為桃園國際機場排班計程車。記者黃仲明／攝影
目前機場合法載客計程車只有排班車和四家簽約租賃車業者，交通部擬放寬多元計程車也可以進入機場載客。圖為桃園國際機場排班計程車。記者黃仲明／攝影

桃園機場今年六月才發生白牌車攬客拒檢，導致西班牙籍旅客受傷，九月再發生白牌車違規載客拒檢，造成香港旅客受傷，航警連開八槍才制止，接連二起事件，也讓機場白牌車亂象受到關注。對此，交通部長陳世凱表示，今年底將針對機場放寬多元計程車載客進行修法，預計明年上半年首度試辦。

不過桃園機場臨時停等區空間不夠，一般民眾載送臨停有時間限制，交通部若放寬多元計程車進入航廈載客，一旦路線規畫不佳，一般民眾車輛與多元計程車擠在一起，未來恐出現航廈接送區的交通亂象。

據了解，桃園機場並非優先試辦地點，未來可能先以松山機場、高雄小港機場試辦。

桃園機場公司則說，後續會配合民航局召開會議，針對桃園機場的現況、需求與特性提出說明，以旅客便利為最優先。目前討論有多個方案，包含評估在地下樓層設置多元計程車接送專區等，但尚未定案。

交通部長陳世凱昨赴立法院交委會進行業務報告。立委洪孟楷質詢指出，白牌車爭議屢被討論，上月桃園機場才發生香港旅客被甩出門外，警方甚至連開八槍，盼研議開放更寬容的規畫讓各方都能接受。

陳世凱表示，為讓旅客接駁更便利，目前已在討論放寬更多元、實際、更符合現實的修法草案，預計今年底或明年一月，執行為期三至四個月的試辦計畫。

陳世凱坦言，發現民眾搭車方式愈來愈多元，過去機場都是以排班計程車載客，為符合旅客需求，已著手修正多元計程車辦法。但由於各機場狀況不同，後續會朝試辦方向執行，並跟所有利害關係人開公聽會討論。

民航局長何淑萍說，租賃車只要預約就能搭乘，會盡量宣導旅客搭乘合法車輛，今年底會提出修法，首度放寬多元計程車載客，預計明年初預告、辦理公聽會收集意見、擇定各機場載客場地，明年上半年於各機場試辦。

對此，不少民眾都認為，國際間不少城市機場早就開放合法的Ａｐｐ叫車，有些機場還會規畫Ａｐｐ叫車的停等區域，樂見交通部早日開放。

桃園機場 西班牙 香港 交通部長 陳世凱 計程車 松山機場 小港機場 民航局

