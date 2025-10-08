台鐵336名員工春節休假遭記曠職「行政訴訟敗訴確定」台鐵產工說話了

台鐵產業工會2017年春節發起依法休假活動，事後有336人被送考成委員會記過，原一審判工會部分勝訴，勞動部、台鐵公司上訴，最高行政法院今改辦工會、336人敗訴確定。對此，台鐵產工表示，對於這樣的判決無法認同，將嚴重影響全台勞工國定假日出勤同意權，後續將尋求救濟方式。

台鐵產業工會2017年春節發起依法休假活動，事後有336人被送考成委員會記過，工會向勞動部申請不當勞動行為裁決被駁回，再提行政訴訟救濟，一審判工會部分勝訴，最高行政法院發回。更一審仍判決工會部分勝訴，撤銷裁決決定，且勞動部應依判決意旨做成裁決決定；勞動部、台鐵公司上訴，最高行政法院今改判工會、336人敗訴確定。

對此，台鐵產工秘書長朱智宇表示，本案爭議核心，是針對「勞基法」37條所賦予國定假日出勤同意權，雇主是否得以程序限縮勞工同意權行使。

朱智宇指出，若如最高法院所述，法院已細究所謂勞資脈絡及本案過程，理應了解產工早已透過數次行動明確告知將進行依法休假，因此無法認同今天最高行政法院的判決，認為本判決將對於全台勞工國定假日出勤同意權有嚴重影響。

朱智宇說，產工將待判決主文送達後與律師商討相關救濟方式，並再召開記者會向社會大眾說明，後續也會窮盡救濟方法持續主張「依法休假無罪」。