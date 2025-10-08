「西北雨」譯本捷克獲獎 提升台灣文學國際能見度

台灣作家童偉格的小說「西北雨」捷文版，獲捷克翻譯界最具聲望「約瑟夫榮曼翻譯獎」的「創意獎」，是本屆得獎名單中唯一華語作品，提升台灣文學在國際能見度。評審團表示，譯筆細膩傳神，「巧妙呈現台灣文學的獨特氛圍。」

捷克翻譯家協會（Obec překladatelů）7日舉辦2024年「約瑟夫榮曼翻譯獎」（Cena Josefa Jungmanna）頒獎典禮，評審團從近90本、涵蓋24種語言的翻譯作品中，最終選出8本優秀譯作獲獎。

童偉格的長篇小說「西北雨」捷文版（Letnídeště）與另外3作品，獲「約瑟夫榮曼翻譯獎」的「創意獎」，為本屆得獎名單中唯一華語作品。「西北雨」獲獎不僅代表譯者的專業獲肯定，也為台灣文學在國際舞台爭光。

「西北雨」的譯者白蓮娜（Pavlína Krámská），她長期將台灣文學作品譯成捷克文。評審團表示，「白蓮娜的譯筆細膩傳神，巧妙呈現台灣文學的獨特氛圍。」

白蓮娜告訴中央社記者，很榮幸獲得此獎，童偉格是一位好作家，很高興能讓捷克讀者看到他的作品；「西北雨」得獎也能引起更多捷克讀者的興趣，進而欣賞此作。

談到翻譯過程，白蓮娜表示，她花費約2至3年的時間翻譯，而童偉格則花了10年來完成「西北雨」，前6年是寫作，後4年則在掙扎是否出版。這本書內容細膩獨特，譯成捷克文具挑戰，也因為如此，她得以花更長時間和這部作品相處。

白蓮娜認為，「西北雨」有很多台灣的畫面，這些畫面讓讀者能更接近台灣的環境。這本書同時呈現傷痕與暴力，儘管暴力不是美好事物，但作家能用優美、獨特的詞彙描寫，把人物的生命經驗和環境緊密連結起來。

「西北雨」捷文版在今年出版後獲廣泛迴響，出版此書的麋鹿出版創辦人湯瑪士．瑞杰可（TomášŘízek）表示，他感到很開心與驕傲，因出版社團隊重要一員白蓮娜獲獎，此為出版社首次獲得這項殊榮，格外有意義。

「西北雨」是一部關於時間、記憶與成長的細膩作品。書中描繪一個孩子如何在孤獨與靜謐的時光中，學會等待與耐心，相信時間終將意義回歸。他在思念的深河與荒野邊界中游走，感受山村與大海、父母與祖父母數代生命的連結與再認識。

「約瑟夫榮曼翻譯獎」是捷克最具聲望的文學翻譯獎，由捷克翻譯家協會主辦，自1991年設立以來，每年頒獎一次，以表彰過去1年內出版、由外語譯成捷語的最佳文學譯作。

今年「約瑟夫榮曼翻譯獎」頒發4種獎項，分別為首獎「約瑟夫榮曼翻譯大獎」，「非凡創意獎」、「創意獎」與「湯瑪士赫拉赫獎」。