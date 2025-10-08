快訊

百威黑心豬腸流竄全台！北市府勒令停業 6月起曾去過這些店家要注意

娜克莉颱風最快周六迴轉 國慶連假這日水氣增加3地防大雨

AI取代誰？報告揭「科技業職位最危險Top 4」 這領域反而人才荒

國片「96分鐘」 交長、高鐵董事長力挺

中央社／ 台北8日電

交通部陳世凱、台灣高鐵董事長史哲今晚出席高鐵「藝文饗宴」活動，觀賞電影「96分鐘」。陳世凱表示，真實的高鐵首重安全、舒適，至於懸疑、緊張跟刺激，就留在電影院裡。

台灣首部高鐵題材災難片「96分鐘」票房突破新台幣億元。陳世凱接受媒體聯訪時表示，今天除了是來支持國片外，也非常感謝製作人和導演，特別是這可能是台灣第一部交通類型電影，因此想要了解電影的劇情跟內容。

陳世凱透露，在還沒看電影「96分鐘」前，聽說劇情非常懸疑、緊湊且緊張。他強調，對於真實的台灣高鐵而言，仍希望其安全、穩定與舒適，這是最重要的事，至於懸疑、緊張跟刺激的部分，就留在電影院裡，讓大家觀賞。

史哲表示，很高興能看到台灣有交通類型電影，這部電影在歷經艱苦製作過程到今天開花結果，甚至有可能成為今年國片票房第一名，讓他感到與有榮焉。

不過，史哲強調，戲劇的想像、聲光的刺激與現實生活中交通運輸的安全，其實是可以共存，他提到，民眾坐在電影院享受影音聲光的刺激，但坐在高鐵裡，可以享受舒適安全的旅程。

電影院 高鐵 陳世凱 史哲 交通部

延伸閱讀

鐵路上上下下太離譜 立委陳冠廷籲交通部嘉義大林段納入高架化

運量屢創新高機位吃緊 桃機急增16臨時停機坪年底啟用

觀光署花4.3億辦70場活動「獨漏桃園」 立委批：算你倒霉？

過夜飛機停放量能吃緊 桃園機場急增臨時停機坪 年底完工啟用

相關新聞

百威黑心豬腸流竄全台！北市府勒令停業 6月起曾去過這些店家要注意

屏東百威食品黑心豬腸流竄全台，部分豬腸流向北市。北市衛生局今表示，百威食品登記在北市，經完成調查，就業者違法使用工業級雙...

娜克莉颱風最快周六迴轉 國慶連假這日水氣增加3地防大雨

輕度颱風娜克莉將走哈隆颱風路徑，預估周六至下周一接近日本南方海面，之後往東北方向迴轉，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，娜克莉...

台鐵336名員工春節休假遭記曠職「行政訴訟敗訴確定」台鐵產工說話了

台鐵產業工會2017年春節發起依法休假活動，事後有336人被送考成委員會記過，原一審判工會部分勝訴，勞動部、台鐵公司上訴...

不是酒！研究揭「1飲品」讓肝病死亡率暴增 專家驚呼：太多人每天喝

別以為「無糖」就等於健康！最新研究驚人發現，無論是氣泡飲與無糖汽水，都可能與嚴重肝臟疾病有關，專家警告...

全真瑜珈倒閉…違反2法遭罰65萬 下周二起說明會助勞工求償

北市勞動局表示，全真瑜珈未依規定辦理大量解僱與資遣通報程序，已違反「大量解僱勞工保護法」及「就業服務法」規定，將分別裁處...

桃機三航廈北登機廊廳預計年底開放 上千燈具組裝難耗時6個月才完工

桃園機場第三航廈建設工程正如火如荼進行中，桃園機場北登機廊廳預計今年底完工開放，預計每年可多容納580萬人次，目前北登機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。