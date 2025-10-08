國片「96分鐘」 交長、高鐵董事長力挺

交通部長陳世凱、台灣高鐵董事長史哲今晚出席高鐵「藝文饗宴」活動，觀賞電影「96分鐘」。陳世凱表示，真實的高鐵首重安全、舒適，至於懸疑、緊張跟刺激，就留在電影院裡。

台灣首部高鐵題材災難片「96分鐘」票房突破新台幣億元。陳世凱接受媒體聯訪時表示，今天除了是來支持國片外，也非常感謝製作人和導演，特別是這可能是台灣第一部交通類型電影，因此想要了解電影的劇情跟內容。

陳世凱透露，在還沒看電影「96分鐘」前，聽說劇情非常懸疑、緊湊且緊張。他強調，對於真實的台灣高鐵而言，仍希望其安全、穩定與舒適，這是最重要的事，至於懸疑、緊張跟刺激的部分，就留在電影院裡，讓大家觀賞。

史哲表示，很高興能看到台灣有交通類型電影，這部電影在歷經艱苦製作過程到今天開花結果，甚至有可能成為今年國片票房第一名，讓他感到與有榮焉。

不過，史哲強調，戲劇的想像、聲光的刺激與現實生活中交通運輸的安全，其實是可以共存，他提到，民眾坐在電影院享受影音聲光的刺激，但坐在高鐵裡，可以享受舒適安全的旅程。