AR雙語導覽上線 故宮靜態文物動起來了

故宮近期推出全新「故宮AR導覽」服務，這也是台灣博物館場域首次引進AR+AI的創新導覽技術，可讓原本靜止的文物呈現動態效果，還有中英文介面可以選擇。

國立故宮博物院長蕭宗煌今天於啟動記者會致詞表示，故宮使命始終如一，就是讓珍貴的文化遺產能夠跨越時空，與每個時代的人們產生共鳴。因此故宮一直致力打破語言和文化隔閡，希望讓訪客能用最親近的方式，理解文物背後的故事與智慧，讓故宮成為全民的故宮、世界的故宮。

蕭宗煌表示，故宮今天又向前踏出一步，透過AI與擴增實境技術（Augmented Reality，簡稱AR）的協助，推出全新的導覽體驗，並精心規劃3條文化探索路徑，像是「神奇靈獸」讓人們理解古人的精神世界、「匠心巧工」展現傳統技藝的卓越、「好運滿滿」則傳達了代代相傳的美好祝願。

蕭宗煌表示，每條路徑都是一段文化的深度對話，希望讓大家能夠更深入、更直觀地走進文物的世界，讓來故宮看展成為一種幸福美好的體驗。

「故宮AR導覽」採用先進的多模態AI與Web AR技術，觀眾僅需使用手機掃描展品，無須下載任何APP，便能即時啟動AR導覽功能。參觀者可一邊聆聽語音導覽解說，一邊透過AR技術欣賞文物的多角度樣貌。

導覽內容涵蓋故宮最受歡迎的陶瓷、玉器、青銅器等常設展精選文物，系統提供中英文雙語介面設計，滿足遊客需求。特別的是，系統運用AI強化的展品辨識技術，能夠精準識別文物並啟動相應的AR內容。

以故宮人氣展件「霽青描金游魚轉心瓶」為例，這件清代乾隆年間的精品瓷器，最大特色在內外瓶可轉動的套瓶設計。在傳統展示方式下，觀眾只能透過靜態觀賞想像其轉動效果，難以完全理解其精巧構造。透過AR技術，觀眾能夠親眼看到轉心瓶在眼前緩緩轉動，展現工藝精髓。

「故宮AR導覽」服務已於10月1日在國立故宮博物院北部院區正式上線，民眾皆可於AR導覽櫃台洽詢相關服務。